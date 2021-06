Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LG a déployé une mise à jour du firmware de ses derniers téléviseurs OLED qui permet la prise en charge de la 4K 120 Hz avec Dolby Vision.

La mise à jour du 15/03/27 a été repérée par les propriétaires de téléviseurs LG au cours des deux dernières semaines, et maintenant la société a confirmé dans un article de blog quelle sera la première à proposer de prendre en charge Dolby Vision HDR à 4K 120HZ.

Dans un premier temps, LG indique que la mise à jour est disponible sur les modèles OLED C1 et G1 2021. À partir de juillet, cependant, une plus grande partie de la gamme 2021 - les OLED Z1, QNED Mini LED QNED 99 et NanoCell NANO99 - bénéficiera également dune assistance.

Lamélioration est une aubaine particulière pour les joueurs Xbox Series X et Series S , les consoles Microsoft étant prêtes à passer de HDR10 à Dolby Vision avant Sony.

Lannonce de LG, bien sûr, fait suite à louverture par Microsoft des tests Dolby Vision pour les membres dAlpha Ring en mai, la fonctionnalité devant aider à offrir des contrastes plus nets, des couleurs plus riches et des reflets plus lumineux.

Dans lensemble, il sagit dun développement encourageant pour les joueurs, car il représente lun des rares moyens datteindre des performances visuelles optimales avec des fréquences dimages à faible latence.

Cependant, cest toujours quelque chose qui nécessitera du travail de la part des développeurs de jeux. À lheure actuelle, les jeux prenant en charge Dolby Vision sont à peu près nuls, de sorte que cette pièce de puzzle est toujours nécessaire avant que cela ne devienne, de quelque manière que ce soit, un événement grand public.

Avec le lancement dun nouveau LG Game Dashboard parallèlement à cette mise à jour, donnant à certains propriétaires de téléviseurs LG la possibilité de jouer avec des menus à lécran de type HUD, des paramètres de téléviseur prédéfinis et autres sans avoir à quitter les jeux, LG se positionne comme le go -à loption pour les joueurs.

Reste à voir quand les fabricants concurrents seront en mesure de rattraper les dernières avancées, naturellement.

