La plate-forme intelligente webOS de LG sera disponible sur les téléviseurs dautres marques

(Pocket-lint) - LG concédera sa plate-forme de télévision intelligente webOS à dautres fabricants.

Il proposera webOS à tout fabricant de téléviseurs intelligents qui souhaite adopter la norme, dans lespoir détendre sa portée au-delà de ses propres gammes de téléviseurs.

La plate-forme comprend la conception UX, y compris la fenêtre contextuelle des applications à lécran, ainsi que la fonctionnalité et le contrôle de la recherche vocale. Des algorithmes dIA sont également intégrés à webOS, qui peuvent être utilisés par les titulaires de licence.

La prise en charge des applications pour webOS de LG est abondante, ce qui doit être attrayant pour les autres marques, en particulier celles qui nont pas leur propre système riche en contenu. Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV et Disney + sont pris en charge de manière universelle, ainsi que les services régionaux, comme Peacock, Hulu, Britbox et BBC iPlayer.

Jusquà présent, LG a signé 20 fabricants de téléviseurs du monde entier, dont RCA, Ayonz et Konka. Dautres seront annoncés à temps.

On ne sait pas encore si le nouveau système - webOS 6.0 - ou une ancienne version apparaîtra sur les ensembles dautres marques cette année.

«La plate-forme webOS est lun des moyens les plus simples et les plus pratiques daccéder à des millions dheures de films et démissions de télévision», a déclaré le président de LG Home Entertainment, Park Hyoung-sei.

«En invitant d’autres fabricants à rejoindre l’écosystème de la télévision webOS, nous nous engageons dans une nouvelle voie qui permet à de nombreux nouveaux propriétaires de téléviseurs de profiter de la même expérience utilisateur et des mêmes fonctionnalités disponibles sur les téléviseurs LG. monde incroyable de webOS TV. "

Écrit par Rik Henderson.