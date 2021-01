Les téléviseurs OLED A1 de LG devraient être parfaits pour les petits budgets

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Alors que la gamme de téléviseurs OLED haut de gamme de LG 2021 a été largement diffusée lors de sa présentation au CES, la fin la plus abordable était une autre affaire. Cela a à peine été abordé.

Cependant, plus de détails sont maintenant publiés sur les téléviseurs OLED des séries B1 et A1 en raison de leur apparition dans les magasins plus tard cette année. Et, dans le cas de ce dernier, cela pourrait être une excellente nouvelle pour ceux qui veulent des images OLED avec un budget limité.

Bien que nous nayons pas encore de prix sous la main, les téléviseurs LG A1 OLED seront les ensembles OLED les plus abordables du fabricant à ce jour.

Comme le dit Forbes , ils sont spécifiquement conçus pour offrir la technologie "à un prix plus bas que jamais auparavant". Il y aura cependant quelques mises en garde.

Les ensembles seraient livrés avec des ports HDMI 2.0a plutôt que HDMI 2.1. Ce sera tout à fait bien pour la grande majorité des téléspectateurs et des films, mais pas si génial pour ceux qui ont une toute nouvelle Xbox Series X / S ou PS5.

De plus, ils utiliseront des panneaux 4K 60Hz plutôt que 120Hz - donc encore une fois, ne prendront pas en charge le potentiel haut de gamme des consoles de nouvelle génération.

Il est faux de dire quils ne seront pas bons pour les joueurs, car il y a beaucoup plus de joueurs avec des machines de la génération actuelle ou une Nintendo Switch (qui devrait toujours dépasser la Xbox et la PlayStation en 2021). Pour ceux-là, la série A1 sera plus que suffisante.

Certes, pour beaucoup, avoir la chance de posséder une OLED à des prix LED sera probablement bien accueilli.

Nous mettrons à jour lorsque nous aurons les détails des prix et des versions.

Écrit par Rik Henderson.