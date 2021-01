LG annonce une nouvelle série de téléviseurs OLED G1 plus efficace et des mises à jour de la série C1

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LG a annoncé une nouvelle série de téléviseurs OLED G1 au CES 2021 ainsi que des mises à jour de la série C1. Tous disposent de la dernière plate - forme de télévision intelligente Web OS 6.0 , HDMI 2.1 et Magic Remote de dernière génération avec des touches de raccourci pour Netflix, Prime Video, Disney +, Google Assistant et Amazon Alexa.

La nouvelle série G1 fait suite à lannonce par LG des téléviseurs QNED Mini LED et de l annonce par LG Display dun nouveau panneau de 42 pouces . Cette dernière annonce faisait partie de ce que LG appelle OLED evo - un nom pour des écrans OLED encore plus efficaces qui offrent une meilleure luminosité pour une luminosité plus élevée et des images encore plus percutantes et détaillées quauparavant.

Une série C1 mise à jour propose désormais un tout nouveau modèle de 83 pouces et descend à nouveau à 48 pouces. Un nouveau support de galerie est disponible à côté du support de conception de galerie si vous souhaitez que votre téléviseur soit autonome plutôt que mural.

Chacun des nouveaux téléviseurs OLED est équipé du dernier processeur α (Alpha) 9 Gen 4 AI, également disponible sur les modèles de téléviseurs LG QNED Mini LED QNED99 et QNED95 et les modèles de téléviseurs LG NanoCell NANO99 et NANO95. Cest également à lintérieur du nouveau modèle Z1 8K.

Une fonction de mise à niveau automatique du volume, qui fait partie dune nouvelle version de lAI Sound Pro de LG, garantit un niveau de volume constant lors du basculement entre les chaînes ou les applications de streaming.

Les nouveaux panneaux présentent également lexigence de faible émission de lumière bleue dEyesafe, ce qui les rend faciles à regarder - LG affirme que ses nouveaux téléviseurs OLED émettent environ 50% de lumière bleue en moins quun panneau de télévision LCD premium de taille similaire.

Game Optimizer est disponible sur tous les téléviseurs alimentés par webOS 2021 et est compatible avec Nvidia G-Sync, en plus de prendre en charge AMD FreeSync.

Écrit par Dan Grabham.