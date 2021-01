Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le bras de technologie daffichage de LG a annoncé un panneau OLED de nouvelle génération qui peut être fabriqué dans des tailles décran plus petites, y compris 42 pouces.

Il présente également des performances améliorées par rapport aux panneaux de lannée précédente.

Dévoilée dans le cadre de la gamme CES 2021 de la société, la nouvelle technologie OLED est capable dune efficacité supérieure grâce à une nouvelle couche ajoutée à lécran. Ceci, affirmeLG , améliore lefficacité de la dalle «denviron 20 pour cent» et améliore donc la luminosité - ce que lOLED a traditionnellement joué en second lieu par rapport aux technologies rétroéclairées, telles que les mini-LED et les LED.

Outre une luminosité accrue, la nouvelle technologie peut être intégrée à quelques nouvelles tailles décran - 42 et 83 pouces. Cela se traduira par la gamme de téléviseurs OLED 2021 de LG disponible en plusieurs variantes de taille: 42, 48, 55, 65, 77, 83 et 88 pouces.

LG Display différenciera également les panneaux OLED avec des technologies supplémentaires lorsque cela est possible. Film Cinematic Sound OLED (Film CSO) transformera lécran en son propre haut-parleur, générant le son en faisant vibrer lécran lui-même et permettant ainsi des conceptions de télévision plus minces.

LG annoncera également un certain nombre de mini téléviseurs LED au CES virtuel de cette année (à partir daujourdhui), ce qui pourrait offrir un excellent contraste pour ceux qui nont pas de budget de taille OLED.

Écrit par Rik Henderson.