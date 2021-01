Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LG a utilisé le CES 2021 pour dévoiler la dernière version de son interface Magic Remote et Smart TV, avec webOS 6.0 configuré pour offrir un look repensé à lutilisateur.

Après le lancement du système dexploitation pour la première fois en 2014, lun des changements de conception les plus importants arrivera bientôt sur les téléviseurs LG. On ne sait pas encore si la mise à jour sappliquera uniquement aux modèles à venir ou inclura également les téléviseurs plus anciens, mais nous verrons la fin de la liste des applications de style lame en faveur dune disposition plus carrée.

Il semble également quil y ait également de la place pour des widgets et des recommandations, plutôt quune simple liste plate. Et les ajouts ne seront pas réservés uniquement à lécran du menu, avec Magic Explorer de LG (une version améliorée de Magic Link) capable de fournir encore plus dinformations sur les acteurs et larrière-plan des émissions ou des films sur certaines chaînes et applications de streaming.

Le contrôle a également été renforcé par une commande vocale mise à jour via la dernière version de ThinQ AI, que vous dirigiez votre maison via Alexa dAmazon ou Google Assistant.

Comme vous vous en doutez, il existe également une nouvelle télécommande magique pour la gamme 2021, illustrée ci-dessus. Donc, pour ceux qui veulent plus de contrôle manuel, il y a eu quelques ajustements sur le modèle de lannée dernière à connaître. Le design lui-même est légèrement plus carré, ajoute des boutons dédiés pour réveiller Alexa et Google Assistant et lancer Disney +, et propose NFC pour la première fois, ce qui vous permet de déposer du contenu de votre téléphone sur votre téléviseur en un seul clic, en utilisant limagination- nommé Magic Tap.

Fait intéressant, LG indique que ceux qui profitent de Magic Tap pourront également afficher le contenu tout en continuant à utiliser leur smartphone normalement.

Reste naturellement à savoir si tout cela fonctionne aussi magiquement dans les foyers que la marque LG le suggère, mais les changements semblent à tout le moins ajouter des modifications bienvenues à la plate-forme et à la télécommande.

Écrit par Conor Allison.