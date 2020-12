Quest-ce que la Mini LED? La technologie daffichage du téléviseur expliquée

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LG fait partie de plusieurs fabricants à adopter la technologie Mini LED pour les téléviseurs à venir. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles Apple utilisera également la technologie pour les prochains MacBook. Mais quest-ce que la Mini LED et quels avantages pourrait-elle apporter aux futurs téléviseurs et écrans?

Est-ce différent de la technologie MicroLED TV utilisée par Samsung?

Nous expliquons tout ici.

Comme MicroLED , le terme «Mini LED» ou «Mini-LED» a beaucoup surgi ces derniers temps. Cependant, contrairement à cette technologie, la "Mini LED" concerne le rétroéclairage plutôt que les pixels dun écran.

Il utilise des dizaines de milliers dampoules LED miniatures qui se trouvent derrière le substrat LCD dans un écran. Ils se combinent avec des zones de gradation locales pour fournir un éclairage plus précis dans les zones claires et de meilleurs niveaux de noir dans les zones plus sombres dune image.

La différence entre les Mini LED et les technologies précédentes de rétroéclairage direct est que, comme chaque LED est beaucoup plus petite, léclairage saigne moins (cest-à-dire lorsque la lumière empiète sur les pixels adjacents) et les zomes de gradation locaux peuvent être plus petits et plus précis.

Habituellement, les téléviseurs LED adoptent soit des LED plus grandes derrière le substrat LCD (et donc sujettes à une fuite de lumière), soit sont éclairées par le bord - où les LED sont logées autour du bord de lécran et brillent sur le panneau. Il est beaucoup plus difficile de gagner en profondeur, impliquant des niveaux de noir avec chaque type déclairage, ce qui entraîne souvent une teinte grise dans les zones plus sombres. Et les niveaux de noir ont un impact direct sur la représentation précise des couleurs dans les images standard et HDR.

Les mini panneaux LED sont plus proches de lOLED dans les niveaux de noir. Et, un avantage supplémentaire est que la luminosité peut être plus grande.

Comme nous lexpliquons ci-dessus, le rétroéclairage Mini LED se trouve derrière le substrat LCD dans un panneau (et tout autre substrat inclus pour améliorer les couleurs ou la qualité de limage) et abrite des milliers de minuscules LED qui sont allumées ou éteintes en fonction de limage. Ils sont généralement regroupés en zones pour la réactivité, pour synchroniser parfaitement le rétroéclairage avec limage principale.

Le téléviseur les allume et les éteint donc dans ces zones de gradation locales, qui fonctionnent à une fréquence de rafraîchissement similaire à celle du substrat LCD. Lorsquune zone est éteinte ou à peine éclairée, les touches à lécran sembleront plus sombres ou même complètement noires. Lorsque cette option est activée, cette zone de lécran sera plus lumineuse. La luminosité des LED dépend de la couleur et de ce qui est requis de laction à lécran.

Les mini téléviseurs LED QNED 2021 de LG, par exemple, utilisent jusquà 30 000 mini LED dans près de 2 500 «blocs» de gradation locaux (sur son produit phare 8K 86 pouces) comme rétroéclairage.

Ceci, affirme LG, fournit un rapport de contraste de 1 million pour 1. Et, bien que ce ne soit pas aussi précis que les technologies dauto-éclairage, telles que OLED, qui peuvent activer et désactiver chaque pixel où vous le souhaitez, il est aussi proche que possible avec lécran LCD.

Mini LED et MicroLED sont deux technologies de télévision très différentes. MicroLED, tel quutilisé par Samsung pour son système The Wall TV, est une technologie qui comporte des pixels auto-éclairants - un peu comme OLED - par lequel chaque pixel peut sallumer ou séteindre en fonction de limage.

La mini LED nécessite toujours un substrat de pixels LCD. Un mini téléviseur LED sera sans aucun doute moins cher à fabriquer et donc à acheter.

Le principal avantage des Mini LED par rapport aux téléviseurs LED conventionnels (qui utilisent également le rétroéclairage LED avec un panneau LCD) est que les rétroéclairages LED sont tellement plus petits quils peuvent être beaucoup plus précis et, par conséquent, garantissent que les images sont plus audacieuses en couleurs, plus profondes. dans les niveaux de noir et plus lumineux pour le HDR.

Les mini téléviseurs LED ne seront pas aussi précis que les OLED, mais beaucoup plus proches que les ensembles LED existants et avec lavantage secondaire dêtre plus abordables que les meilleurs téléviseurs OLED.

De plus, aussi bon quun téléviseur OLED récent soit, la technologie est toujours sujette à la rétention dimage - même à une brûlure permanente de lécran dans les cas les plus extrêmes. Les mini téléviseurs LED ne le sont pas.

La technologie Mini LED est en développement depuis plusieurs années mais narrive vraiment que maintenant sur le marché de masse.

LG dévoilera 10 mini téléviseurs LED dans différentes tailles décran et avec des résolutions de pixels 4K et 8K lors du CES 2021 entièrement numérique en janvier.

TCL est une autre société à adopter la Mini LED pour ses téléviseurs . Il a déjà une gamme disponible, comme les ensembles 2020 de la Série 6 . Nous nous attendons à ce que davantage d’informations soient annoncées au CES.

Et, des rumeurs suggèrent quApple envisage la technologie pour les futurs écrans MacBook et iPad , tandis que Nintendo pourrait utiliser un écran Mini LED dans le prochain Switch .

