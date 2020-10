Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Prime Day, la cinquième vente annuelle dAmazon aux États-Unis, introduit une énorme affaire sur un téléviseur LG de 65 pouces.

Le téléviseur intelligent LG 65SM8100AUA de 65 pouces est maintenant plus de la moitié éteint.

Il est livré avec Alexa intégré mais peut également fonctionner avec Google Assistant si cest votre assistant AI préféré. Il présente une image 4K Ultra HD nette et fonctionne sur un processeur quad-core et la technologie LG ThinQ AI. Lécran utilise la gradation locale pour fournir une image encore plus éclatante. Les fans dApple adoreront quil dispose également dAirPlay 2, pour une diffusion en continu sans effort.

Le LG 65SM8100AUA est en vente pour 556,99 $ , soit 53% de son prix habituel.

Pour voir comment le téléviseur de LG se compare aux autres meilleurs téléviseurs 4K, consultez notre guide détaillé ici.

Prime Day est la vente annuelle dAmazon, exclusive aux membres Prime qui sabonnent à Amazon Prime . Cette année, les membres Prime aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans plusieurs autres pays du monde peuvent avoir accès à des milliers de réductions sur Amazon du 13 octobre au 14 octobre. Pocket-lint met en lumière toutes les meilleures offres pour les membres Prime américains et britanniques dans les rafles suivantes:

Nous avons également un guide sur les astuces, astuces et hacks dachat dAmazon ici .

Écrit par Maggie Tillman.