(Pocket-lint) - LG est revenu sur un tweet quil a publié la semaine dernière dans lequel il a déclaré quApple AirPlay 2 et HomeKit ne viendraient pas sur les téléviseurs pré-2019. Il a maintenant déclaré que les deux technologies arriveront sur les téléviseurs OLED et Super UHD 2018 "plus tard cette année".

Le compte Twitter de LG UK a publié ce qui suit le 26 août: "Bonjour, LG na pas lintention de mettre à jour ses téléviseurs pré-2019 avec AirPlay2 ou Homekit, malheureusement. Toutes mes excuses pour la gêne occasionnée!"

Cependant, ce tweet a depuis été supprimé et un nouveau a été publié aujourdhui, lundi 7 septembre. Il a révélé que non seulement les téléviseurs 2018 avaient désormais reçu lapplication Apple TV (y compris Apple TV +), mais AirPlay 2 et HomeKit seraient disponibles dans les mois à venir.

Les clients du monde entier peuvent désormais profiter de lapplication Apple TV sur les téléviseurs LG 2018 OLED et Super UHD, avec les modèles de téléviseurs UHD à suivre. Les téléviseurs LG 2018 ajouteront la prise en charge dApple AirPlay 2 et HomeKit plus tard cette année, et plus de détails seront partagés lorsque ces fonctionnalités seront disponibles - LG UK (@LGUK) 7 septembre 2020

La publication originale a provoqué beaucoup de changements à lépoque, les clients et les organes de presse affirmant que la société coréenne renonçait à ses promesses antérieures selon lesquelles une mise à jour du micrologiciel serait disponible. Heureusement, tout a été réglé, semble-t-il.

Malheureusement, pour les propriétaires de téléviseurs LG plus anciens, vous ne serez pas aussi chanceux car ils nont jamais été destinés à être mis à jour avec les derniers développements technologiques.

Écrit par Rik Henderson.