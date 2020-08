Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LG a développé des écrans OLED transparents pour les métros, et ils sont lancés dabord à Pékin et Shenzhen.

Les écrans de 55 pouces de lentreprise peuvent afficher les horaires, les emplacements, les transferts et dautres informations en temps réel. Ils serviront de fenêtres de train, et ils seront également utilisés à des fins de divertissement, car vous pourrez voir les nouvelles à leur sujet. Même les vols et les informations peuvent être affichés.

Les écrans transparents arrivent sur la ligne 6 à Pékin et la ligne 10 à Shenzhen.

LG travaille avec des sociétés ferroviaires pour intégrer les OLED innovantes à dautres lignes. "Les OLED transparentes suscitent lintérêt non seulement des clients de la mobilité dans les domaines des voitures autonomes, des avions et des métros, mais également dans des secteurs tels que la maison intelligente et les bâtiments intelligents", a déclaré LG dans un communiqué de presse. «Comme les OLED émettent automatiquement sans avoir besoin de rétroéclairage, elles sont capables de produire un taux de transparence maximal.

LG nest pas la première entreprise à proposer des OLED transparentes. Nous avons vu ce type de technologie démontré sur les planchers dexposition CES et IFA depuis au moins huit ans maintenant. Samsung a été parmi les premiers à commercialiser la technologie, tandis que Xiaomi est parmi les dernières, avec son téléviseur transparent de 7200 $ .

«Lapplication des écrans transparents deviendra plus diversifiée», a déclaré le Dr Chang-ho Oh, vice-président senior chez LG Display. Il a déclaré que son entreprise "vise à fournir des produits à un large éventail dindustries conformément à sa vision de premier fournisseur de solutions daffichage".

Écrit par Maggie Tillman.