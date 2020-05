Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le premier téléviseur OLED 4K HDR 48 pouces de LG sera bientôt disponible, les "marchés clés" en Europe et en Asie recevant le jeu à partir de juin.

On pense que cela inclut le Royaume-Uni, le LG OLED 48CX devant être disponible auprès des détaillants habituels.

La disponibilité aux États-Unis et en Amérique du Nord suivra.

Le 48CX sera disponible pour 1 499 £ au Royaume-Uni et est présenté comme un ensemble idéal pour les jeux. Non seulement sa taille convient à un environnement de jeu, mais elle est compatible avec Nvidia G-Sync et présente un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour le contenu 4K.

Il bénéficie également dun faible décalage dentrée et dun temps de réponse ultra-rapide, grâce à la technologie OLED.

En plus de ses prouesses de jeu, le CX comprend de nombreux standards et formats nécessaires dans un téléviseur moderne.

Les formats HDR10, HLG et Dolby Vision HDR sont pris en charge, aux côtés de laudio surround Dolby Atmos (lorsquils sont connectés à un système audio compatible). Il existe une connectivité HDMI eARC et HDMI VRR pour une compatibilité à taux de rafraîchissement variable avec les cartes graphiques et consoles PC.

"LG repousse à nouveau les limites de linnovation en apportant limage ultime à un écran de télévision beaucoup plus accessible", a déclaré le président de LG de sa division de divertissement à domicile, Park Hyoung-sei.

