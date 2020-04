Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

L' une des choses les plus excitantes à propos de la gamme de téléviseurs LG 2020 est que la société va offrir OLED à une taille plus petite qu'auparavant.

Le point d'entrée des téléviseurs OLED a souvent été de 55 pouces. C'est le bon endroit pour beaucoup de maisons, grandes, mais pas trop grandes, tout en gardant le prix en contrôle. Mais c'est trop grand pour certaines pièces, en particulier au Royaume-Uni où les maisons sont généralement plus petites que sur des marchés comme les États-Unis.

C' est peut-être l'un des facteurs de motivation derrière le LG OLED48CX, un modèle CX 48 pouces. C'est effectivement le point d'entrée dans les téléviseurs OLED de LG pour 2020, vous offrant ces superbes visuels 4K HDR, mais dans un boîtier plus compact.

LG prend en charge un large éventail de formats, y compris le nouveau Dolby Vision IQ et Le mode cinéaste, pour ceux qui veulent que les choses ressemblent exactement au réalisateur, en plus de l'expérience WebOS connectée, vous permettant de diffuser tous les contenus les plus récents de tous les derniers services, avec un soutien pour Dolby Atmos aussi.

Avec 48 pouces, il sera beaucoup plus facile d'accommoder que le 55 pouces pour certaines personnes, mais la gamme LG CX offre également des modèles 65 et 77 pouces pour ceux qui ont des pièces plus grandes.

Au prix de 1499,99 £(RP), le CX 48 pouces sera disponible à partir du 11 mai 2020, tandis que les modèles 55 et 65 pouces seront disponibles en avril. Si vous n'êtes pas si inquiet de la taille plus petite et des nouvelles fonctionnalités, bien sûr, alors le modèle C9 55 pouces (à partir de 2019), est encore moins cher et bien que vous n'obtiendrez pas le cinéaste Mode ou Dolby Vision IQ, vous obtiendrez l'un des téléviseurs les plus performants à partir de 2019.

