Conférence de presse virtuelle LG CES 2021: comment la regarder

(Pocket-lint) - Le CES 2021 étant entièrement numérique, la conférence de presse douverture traditionnelle de LG est également uniquement virtuelle.

Pour beaucoup, cependant, ce sera comme dhabitude - si vous nêtes pas souvent à Vegas en janvier, vous êtes susceptible de le regarder en streaming en ligne de toute façon.

Et, même virtuels, nous nous attendons toujours à tout savoir sur les nouveaux téléviseurs OLED et les appareils pour la maison intelligente prévus pour 2021 - peut-être même une surprise ou deux. Alors, assurez-vous de mettre ce qui suit dans votre agenda et revenez plus près du moment où nous espérons accueillir lévénement ici même.

La conférence de presse de LG au CES 2021 débutera à 8 h 00 HNE le lundi 11 janvier 2021. Pour ceux qui sont ailleurs dans le monde, voici les horaires de votre région:

Côte ouest des États-Unis: 5h PST

Côte est des États-Unis: 8 h 00 HNE

Royaume-Uni: 13h00 GMT

Europe: 14h00 CET

Nous espérons héberger le flux vidéo ici même sur Pocket-lint plus près du temps.

Vous pourrez également le visionner sur une page Web LG CES dédiée à exhibition.lg.com . Cette page accueillera également dautres événements et détails en ligne tout au long du tout premier CES entièrement numérique.

Si vous vous êtes pré-inscrit au CES, vous pouvez également le visionner sur la page dédiée digital.ces.tech .

Jusquà présent, LG na révélé quun seul produit qui sera dévoilé lors de lévénement: le LG UV Robot . Cest un robot autonome qui souffle les surfaces touchables avec de la lumière UV afin déliminer les germes.

Nous espérons en savoir plus dans les prochaines semaines.

Écrit par Rik Henderson.