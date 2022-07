Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La dernière offre de Lego est basée sur la sitcom à succès The Office. Elle est remplie de rappels de la série, et c'est une réplique méticuleusement détaillée du plateau qui présente certains des décors les plus emblématiques des bureaux de la Dunder Mifflin Paper Company. On y trouve la réception, les bureaux de Jim et Dwight, le bureau de Michael Scott et la salle de conférence.

Zoomez un peu plus près et vous verrez le "Meilleur patron du monde" de Michael Scott, l'agrafeuse de Dwight dans de la gelée, Stanley avec un bretzel, une version Lego de l'aquarelle de Pam représentant le bureau, et le chili de Kevin sur le sol. Il s'agit d'un ensemble de 1 164 pièces mesurant plus de 3 pouces de haut, 12 pouces de large et 10 pouces de profondeur. Il est livré avec 15 minifigures représentant les personnages les plus aimés de la série.

Ce set devrait recevoir un Dundee pour la meilleure construction jamais réalisée. Disponible en précommande dès maintenant ! pic.twitter.com/tb5lyRZSC5- LEGO (@LEGO_Group) 15 juillet 2022

Il est à noter qu'Andy n'est pas inclus. Lego a expliqué pourquoi sur Twitter. Vous pouvez voir l'ensemble de l'équipage du set de Lego dans les images ci-dessous.

Lego

Des autocollants et des accessoires supplémentaires sont également inclus.

Lego

Lego a déclaré que ce set a vu le jour après avoir reçu 10 000 votes dans le cadre du programme Lego Ideas. Le soumissionnaire original du set, Jaijai Lewis, a travaillé dessus depuis 2014.

Le set Office Lego coûte 119,9,99 $ et sera disponible en précommande le 15 juillet 2022 sur le site de Walmart aux États-Unis et au Canada et sur Lego.com à l'international avant une sortie le 1er octobre.

Écrit par Maggie Tillman.