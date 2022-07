Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le FA Community Shield donne le coup d'envoi de la saison 2022/23 ce samedi, avec Liverpool, vainqueur de la FA Cup, qui affronte Manchester City, champion de Premier League, pour le premier trophée de l'année.

Il s'agit d'une répétition du match de bouclier de 2019 qui s'est terminé aux tirs au but après un match nul 1-1 - typique des deux puissances exceptionnelles du football anglais.

Voici comment vous pouvez le regarder en direct à la télévision et en ligne gratuitement.

Liverpool affrontera Manchester City dans le cadre du Bouclier communautaire le samedi 30 juillet 2022. Pour rompre avec la tradition, le match se jouera au King Power Stadium de Leicester CIty, car le lieu habituel, Wembley, accueillera la finale de l'Euro féminin 2022 le même week-end.

Le coup d'envoi sera donné à 17 heures BST, la programmation débutant à 16h15. Voici les heures de coup d'envoi pour les différentes régions :

Côte ouest des États-Unis : 9 h PDT

Côte Est des États-Unis : 12h00 EDT

Royaume-Uni : 17 heures BST

Europe centrale : 18 h CEST

Inde : 21h30 IST

Chine : 12 h CST (31 juillet)

Japon : 1 h JST (31 juillet)

Australie : 14h00 AEST (31 juillet)

ITV détient les droits de diffusion du Community Shield de la FA au Royaume-Uni. Il sera diffusé gratuitement sur sa principale chaîne terrestre. Mark Pougatch présentera l'émission.

ESPN+ détient les droits aux États-Unis. Cela signifie qu'il ne sera pas possible de le regarder gratuitement aux États-Unis, mais seulement pour les abonnés.

En plus de diffuser le match sur sa chaîne principale, ITV le diffusera sur son service ITV Hub via un navigateur et sur l'application mobile. Vous aurez besoin d'un identifiant pour le regarder, mais vous n'aurez pas à payer.

Les téléspectateurs américains auront besoin d'un abonnement à ESPN+ pour regarder le match. ESPN+ coûte 5,99 $ par mois (59,99 $, si vous payez annuellement).

Écrit par Rik Henderson.