Les publicités télévisées britanniques pourraient devenir plus longues et plus fréquentes

(Pocket-lint) - La publicité télévisée au Royaume-Uni pourrait devenir plus prolifique en vertu de nouvelles directives. Les pauses publicitaires pourraient également être plus longues.

L'autorité de régulation des communications du pays étudie la possibilité de modifier les règles actuelles qui limitent la durée et la fréquence des publicités télévisées.

Actuellement, ITV, Channel 4 et Channel 5 doivent s'assurer qu'il n'y a pas plus de sept minutes de publicité en moyenne par heure sur leurs principales chaînes terrestres. Cela inclut un maximum de huit minutes par heure pendant les heures de pointe (de 20 heures à 23 heures et de 7 heures à 9 heures).

Les autres chaînes financées par la publicité sont limitées à neuf minutes par heure.

Des modifications de la réglementation sont envisagées pour aider à "soutenir les diffuseurs traditionnels", notamment à l'ère des services de streaming vidéo.

"Nous examinons également les règles qui fixent la fréquence et la durée de la publicité sur les chaînes de télévision", écrit l'Ofcom dans son rapport sur la radiodiffusion de service public (via la BBC).

"Ces règles sont complexes, avec des limites en place pour les diffuseurs de service public qui sont plus strictes que les règles fixées pour les diffuseurs commerciaux.

"Nous avons eu des discussions initiales avec les parties prenantes, et nous espérons être en mesure d'exposer nos prochaines étapes plus tard cet été."

Les changements de réglementation ne devraient avoir un impact que sur la principale chaîne ITV. Channel 4 et Channel 5.

Écrit par Rik Henderson.