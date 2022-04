Il semble que BritBox UK va se fondre dans ITVX plus tard dans l'année.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il pourrait y avoir des changements à venir pour la version britannique du service de streaming BritBox. Des informations suggèrent que BritBox va passer sous l'égide d'ITVX - le futur service qui remplacera ITV Hub - et qu'il cessera d'exister en tant que service indépendant.

BritBox a été lancé en 2019 en tant que coentreprise entre la BBC et ITV. Son objectif est de fournir un foyer pour le contenu britannique, avec une certaine programmation originale, mais dominée par des émissions du patrimoine. Il est apparenté, mais distinct, du service américain du même nom.

Selon Variety, ITV a racheté la participation de 10 % de la BBC dans BritBox afin de renforcer sa présence en ligne et de consolider son offre. Cela signifie qu'ITV peut ensuite transférer BritBox dans ITVX.

Le sort de BritBox dépendra probablement en grande partie de la manière dont ITVX sera structuré : ITV a déjà confirmé qu'il y aura deux niveaux d'ITVX, l'un gratuit et soutenu par la publicité, et l'autre sans publicité et demandant un abonnement.

Il est probable que la BritBox continuera à faire partie d'ITVX plutôt que de constituer un service de streaming distinct. Il est également probable que les abonnements seront gérés par ITVX, mais on ne sait pas exactement comment cela pourrait être structuré - et s'il y aura un accès gratuit au contenu BritBox avec des publicités.

Le calendrier de lancement d'ITVX n'a pas été communiqué avec précision, mais il est confirmé qu'il sera lancé en 2022. Il est probable qu'ITV fasse une large publicité pour ce changement ; en l'état actuel des choses, ITV Hub est un service de streaming assez médiocre et il y a certainement une bonne opportunité d'offrir un meilleur accès au contenu et d'améliorer la qualité du contenu offert par ITVX.

En attendant, aucun changement officiel n'a été confirmé, mais à l'approche du lancement d'ITVX, il est probable que nous apprenions le sort de la BritBox à l'avenir.

Écrit par Chris Hall.