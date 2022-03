Qu'est-ce qu'ITVX ? Le nouveau service de streaming d'ITV expliqué

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le diffuseur britannique ITV doit retirer son service à la demande et de rattrapage ITV Hub plus tard en 2022. Il sera remplacé par ITVX - un nouveau service de streaming avec plus de contenu, un nouveau look et, espérons-le, une meilleure qualité d'image.

Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

ITVX sera le nouveau service de streaming du diffuseur britannique ITV.

Il sera disponible plus tard cette année (2022) et sera la "première plate-forme intégrée financée par la publicité et les abonnements" au Royaume-Uni.

Il comprendra des émissions de télévision de rattrapage des chaînes ITV, un peu comme le hub ITV existant, mais lancera également un nouveau contenu exclusif qui sera d'abord disponible sur ITVX avant de passer à la télévision linéaire plusieurs mois plus tard. En outre, il fournira également un accès complet aux coffrets TV britanniques de la Britbox copropriété d'ITV pour les abonnés, et tous les épisodes de drames ITV seront disponibles pour se gaver dès leur première sur la télévision terrestre.

ITVX offrira deux niveaux d'adhésion - un payant, un gratuit.

L'adhésion gratuite à ITX donnera accès à "des milliers d'heures de contenu", qui viendront avec de la publicité. Cela inclut les nouvelles émissions qui feront leurs débuts sur le service en premier.

Un niveau d'abonnement payant présentera tout le contenu sans publicité. Il donnera également accès à beaucoup plus de contenus, notamment des "contenus partenaires" et la Britbox .

Les frais d'abonnement mensuels exacts n'ont pas encore été révélés.

ITV prévoit d'offrir beaucoup plus d'heures de contenu sur ITVX que sur son service ITV Hub existant. ITV Hub héberge environ 4 000 heures de contenu tandis qu'ITVX devrait être lancé avec environ 15 000 heures.

Cela comprend "une multitude de drames" qui seront diffusés "d'abord et gratuitement" sur ITVX avant d'arriver sur la télévision terrestre "six à neuf mois plus tard".

L'un d'entre eux sera Un espion entre amis, avec Guy Pierce de Mare of Easttown et Damian Lewis de Billions.

Nolly, la vedette d'Helena Bonham Carter, en est une autre. Avec Confessions de Frannie Langton avec Karla-Simone Spence, Les petits oiseaux avec Lenny Henry et Litvinenko avec David Tennant ont également confirmé.

Des comédies originales et des émissions documentaires feront également leurs débuts sur la plateforme, ainsi que des diffusions en direct d'événements majeurs, y compris la prochaine Coupe du Monde de la FIFA.

Des émissions de télévision américaines et des films à succès sont également prévus pour le service.

Les chaînes thématiques seront également nouvelles - appelées chaînes rapides. Il s'agira de chaînes contextuelles exclusives à ITVX et basées sur les préférences et la popularité des téléspectateurs.

Plus de 20 chaînes rapides seront disponibles au lancement, dont Hell's Kitchen US, True Crime et 90s Favorites.

Il est suggéré qu'ITVX remplacera complètement ITV Hub lors de son lancement plus tard cette année.

ITVX sera la "nouvelle maison de streaming d'ITV", a déclaré le diffuseur.

ITV poursuivra son investissement dans Britbox - le service qu'il détient en copropriété avec la BBC. En effet, l'accès Britbox représente une part importante du service d'abonnement ITVX.

Nous n'avons pas encore vu de liste définitive des appareils sur lesquels ITVX fonctionnera. Cependant, il y a fort à parier que l'application remplacera complètement le hub ITV actuel, elle pourrait donc être disponible sur tous les appareils qui peuvent déjà accéder au hub ITV.

Cela inclut les appareils iOS exécutant iOS 12 ou une version ultérieure, les appareils Android exécutant Android 5.0 ou une version ultérieure et les appareils TV connectés suivants :

Téléviseur Samsung (2012 et versions ultérieures)

Apple TV

Maintenant, les joueurs de télévision

Amazon Fire TV

Joueurs Roku

FreeSat (veuillez noter que les téléviseurs Panasonic 2015 et antérieurs avec FreeSat intégré ne sont plus pris en charge)

YouView (BT & Talk Talk)

Téléviseur Sony compatible YouView

Lecture gratuite

Boîte vierge V6

Vous pouvez en savoir plus sur ITVX et vous inscrire aux alertes sur son site Web dédié ici .

Écrit par Rik Henderson.