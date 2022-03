Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le diffuseur britannique ITV doit abandonner son service de streaming ITV Hub plus tard cette année, le remplaçant par le tout nouveau ITVX.

Comme le hub ITV existant, ITVX proposera des plans d'abonnement gratuits et payants - le premier étant financé par la publicité - mais il offrira du contenu des mois avant qu'il n'apparaisse sur les chaînes linéaires.

De plus, comme la BBC le fait souvent avec iPlayer, ITVX rendra chaque épisode d'une série dramatique complète disponible lors de sa première à la télévision.

Les plans ne devraient pas affecter la contribution d'ITV au service d'abonnement Britbox qu'il partage avec la BBC.

"2021 a été une année record pour ITV Hub et BritBox, nous donnant des bases solides à partir desquelles dynamiser notre stratégie de streaming", a déclaré le directeur général du streaming d'ITV, Rufus Radcliffe.

"Nous investissons considérablement dans de nouveaux programmes exclusifs qui seront diffusés gratuitement, ainsi que dans la technologie et la conception de produits pour faire de l'expérience et de l'interface du téléspectateur une expérience premium sur ITVX."

Le service proposera de nombreuses émissions de télévision exclusives, notamment A Spy Among Friends, un drame mettant en vedette Guy Pierce de Mare of Easttown et Damian Lewis de Billions.

Espérons également que les plans ITVX incluent des performances d'image améliorées - cela a souvent été une critique importante d'ITV Hub au fil des ans.

Écrit par Rik Henderson.