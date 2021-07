Une application ITV Hub complète arrive sur Sky Q

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sky et ITV ont signé un nouvel accord qui verra le lancement dune application ITV Hub dédiée sur Sky Q.

Cela signifie que vous pourrez désormais accéder à tout le contenu dITV via le service plutôt quaux meilleurs contenus - il peut être difficile de trouver plus de contenu de niche (ou des épisodes spécifiques de certaines séries) actuellement.

Laccord signifie également quITV peut fournir de la publicité dite adressable, ce qui signifie essentiellement quelle vous cible plutôt que simplement une approche de dispersion. Cest un gros problème pour ITV car il peut offrir des opportunités plus efficaces aux annonceurs et ainsi gagner plus dargent.

Les annonceurs peuvent désormais voir les performances de leurs campagnes en termes de globes oculaires sur le contenu de Sky, ITV et Channel 4.

En effet, Channel 4 a renouvelé son partenariat avec Sky le mois dernier et Sky a également signé des accords récents avec la BBC et Disney alors quil cherche à être le guichet unique du Royaume-Uni pour le contenu.

Sky a également récemment introduit davantage dapplications dans son service, telles que Discovery+ , Fiit, Peloton et GolfPass. Le HDR a également été finalement introduit dans certains contenus Sky.

"Pour les téléspectateurs dITV, le partenariat garantit quils ont un accès facile et généralisé à notre large éventail de programmes, garantissant quils peuvent voir le contenu dITV de la manière la plus pratique et la plus appropriée pour eux", a déclaré Carolyn McCall, directrice dITV, à propos de lactualité.

Stephen van Rooyen de Sky a ajouté : « ITV est un partenaire de longue date de Sky et nous sommes ravis dapprofondir et détendre notre relation.

« Lexcellent contenu fourni par ITV sassociera à toutes les applications et contenus que nos clients adorent, ainsi quà la liste sans cesse croissante de Sky Originals primés, le tout en un seul endroit sur Sky Q. »

ITV indique quITV Hub compte actuellement plus de 34 millions dutilisateurs enregistrés et environ 452 000 abonnés Hub + pour une visualisation sans publicité.