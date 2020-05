Euro 96 revécu sur ITV: Quoi de neuf et quand? Plus comment rattraper son retard

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Poborsky. Suker. Klinsmann. Trois Lions. Wembley au plus haut de la fièvre. Cet objectif de Gascoigne.

LEuro 96 a été lun des grands tournois de football de tous les temps (dans le cadre dun été épique au Royaume-Uni) et il est de retour sur nos écrans, avec les 31 matchs sur le hub ITV et certains jeux disponibles sur ITV4. Vous pouvez vous rattraper ici et regarder également lhistoire de la campagne dAngleterre .

Si vous êtes écossais et que vous vous tourmentez avec le jeu anglais ou que vous êtes anglais et que vous vous tourmentez avec le jeu allemand, vous êtes meilleurs que nous. Si vous êtes dans cette dernière catégorie, vous saurez que 1996 a été la dernière fois que lAngleterre a atteint les demi-finales des Championnats dEurope.

Les jeux sélectionnés sur ITV4 comprennent les cinq matchs qui ont opposé léquipe dAngleterre à certains de leurs matchs les plus mémorables des 50 dernières années (y compris le match des Pays-Bas avec Shearer et Sheringham à leur apogée) plus la finale entre lAllemagne et la République tchèque.

Comme mentionné ci-dessus, tout est sur le hub ITV, y compris les jeux qui ont déjà été montrés.

Lundi 11 mai

Angleterre v Suisse

Mardi 12 mai

Espagne v Bulgarie

Allemagne contre République tchèque

Danemark contre Portugal

Mercredi 13 mai

Ecosse v Pays-Bas - 15h - ITV Hub

France v Roumanie - 19h - ITV Hub

Jeudi 14 mai

Italie v Russie - 15h - ITV Hub

Croatie v Turquie - 19h - ITV Hub

Vendredi 15 mai

Suisse v Pays-Bas - 15h - ITV Hub

Bulgarie v Roumanie - 19h - ITV Hub

Samedi 16 mai

République tchèque / Italie - 15h - ITV Hub

Portugal v Turquie - 19h - ITV Hub

Dimanche 17 mai

France / Espagne - 15h - ITV Hub

Ecosse v Angleterre - 18h45 - ITV4 & ITV Hub

Lundi 18 mai

Russie v Allemagne - 15h - ITV Hub

Croatie v Danemark - 19h - ITV Hub

Mardi 19 mai

France v Bulgarie - 19h - ITV Hub

Roumanie v Espagne - 19h - ITV Hub

Mercredi 20 mai

Écosse v Suisse - 19h - ITV Hub

Pays-Bas v Angleterre - 18h30 - ITV4 & ITV Hub

Jeudi 21 mai

Croatie v Portugal - 19h - ITV Hub

Turquie v Danemark - 19h - ITV Hub

Vendredi 22 mai

Russie v République tchèque - 19h - ITV Hub

Italie / Allemagne - 19h - ITV Hub

Samedi 23 mai

Quart de finale 1 - 18h40 - ITV4 & ITV Hub

Dimanche 24 mai

Quart de finale 2 - 15h - ITV Hub

Lundi 25 mai

Quarts de finale 3 - 15h - ITV Hub

Mardi 26 mai

Quarts de finale 4 - 19h - ITV Hub

Mercredi 27 mai

Demi-finale 1 - 19h - ITV Hub

Jeudi 28 mai

Demi-finale 2 - 18h50 - ITV4 & ITV Hub

Vendredi 29 mai

Finale - 18h40 - ITV4 & ITV Hub