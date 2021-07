Lenregistreur Humax Aura 4K Android TV reçoit une foule de nouvelles mises à jour

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Humax a annoncé une nouvelle mise à jour du firmware pour son enregistreur Android TV Aura 4K qui ajoute des services de streaming supplémentaires et un certain nombre daméliorations des performances audio et vidéo.

La mise à jour du micrologiciel 9.21 sinstallera sur les décodeurs des utilisateurs lorsquils sont en veille, ou peut être activée manuellement via le menu des paramètres.

Les fonctionnalités phares incluent lapplication Apple TV qui arrive pour la première fois sur le Humax Aura. De plus, le service de streaming Skys Now est disponible via Chromecast.

Les améliorations de la qualité de vie incluent la possibilité dajuster la synchronisation labiale pour des applications individuelles, telles que YouTube et Amazon Prime Video.

Il existe une mise à léchelle vidéo améliorée qui accentue les bords et réduit le flou, tandis que de nouveaux formats audio sont désormais pris en charge, tels que DTS, DTS HD et Dolby TrueHD (avec Dolby Atmos).

Les meilleurs choix et les guides Now & Next ont été mis à jour, avec des menus améliorés pour une navigation plus facile et des recommandations plus dynamiques.

De plus, le délai audio peut être mieux réglé, avec de nouvelles options de délai négatif.

Vous pouvez découvrir les autres correctifs et modifications sur le site dassistance de Humax ici .

Lenregistreur Humax Aura Freeview Play Android TV est disponible dès maintenant à partir de 249 £ au Royaume-Uni. Il prend en charge le 4K HDR et propose lenregistrement télévisé sur son disque dur de 1 To ou 2 To, ainsi que toutes les applications disponibles via Google Play.

