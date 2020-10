Humax Aura est le premier enregistreur Freeview Play Android TV 4K

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La société de décodeurs Humax a annoncé un enregistreur 4K HDR Freeview Play avec une différence; il est alimenté par Android TV.

Cela signifie quen plus de pouvoir lire et enregistrer des émissions de télévision numériques jusquà 4K et sur plus de 70 chaînes, le Humax Aura a accès à des centaines dapplications sur le Google Play Store.

Il dispose également dun assistant Google intégré pour linteractivité vocale, et la fonctionnalité Chromecast vous permet de diffuser du contenu via votre appareil mobile si aucune application nest déjà disponible.

LAura est livré avec trois tuners numériques et vous permet de regarder jusquà quatre émissions à la fois, tout en enregistrant une cinquième. Vous pouvez également télécharger vos enregistrements sur un iPhone, iPad ou appareil Android pour les regarder hors ligne.

En tant que boîte Freeview Play , il peut également vous aider à rattraper les émissions de télévision simplement en faisant défiler son EPG (guide électronique des programmes) et en sélectionnant le contenu. Cela ouvrira ensuite lapplication de service de télévision de rattrapage appropriée.

Lappareil dispose également dune zone enfants dédiée avec un environnement sûr pour que les enfants puissent regarder du contenu soigneusement organisé.

"Aura est conçu pour être au cœur de lexpérience de divertissement à domicile dune famille. Le tout premier enregistreur Freeview Play à être construit sur la plate-forme Android TV, il offre un environnement entièrement intégré qui reflète les préférences et le contenu favori de lindividu ou de la famille, », a déclaré le directeur de Humax, Rob Peacock.

Le Humax Aura sera disponible à partir de novembre, au prix de 249 £ pour le modèle 1 To (500 enregistrements), 279 £ pour la version 2 To (1000 enregistrements).

Écrit par Rik Henderson.