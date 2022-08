Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - À moins que vous n'ayez vécu sous une roche ces dernières années, vous avez sans doute vu l'une des nombreuses vidéos virales capturées par les sonnettes du monde entier.

Les clips ont été visionnés des millions de fois, montrant tout, des pirates de porche aux farces et demandes en mariage.

Non content de vendre les sonnettes, Amazon veut une autre part du gâteau et lance une émission de clips intitulée Ring Nation.

Ring Nation est un clip show qui ressemble à America's Funniest Home Videos ou You've Been Framed, à la différence près qu'il se concentre entièrement sur les images des sonnettes Ring.

Oui, il ne s'agit pas seulement d'images de sonnettes vidéo, nous sommes presque sûrs qu'il s'agira exclusivement de sonnettes Ring, puisque le fabricant appartenant à Amazon produit l'émission.

MGM Studios et Big Fish Entertainment complètent le trio de producteurs appartenant à Amazon, et ils ont réuni une sacrée équipe.

L'hilarante comédienne Wanda Sykes, que vous connaissez peut-être dans The Marvelous Mrs. Mavel et The Upshaws, a été engagée pour animer l'émission et commentera les clips.

En ce qui concerne le contenu, Barry Poznick, président de la télévision alternative et d'Orion TV chez MGM, déclare que nous pouvons nous attendre à tout "de l'incroyable, à l'hilarant et à l'édifiant, aux moments viraux incontournables de tout le pays chaque jour, Ring Nation offre quelque chose pour tout le monde qui regarde à la maison."

Ring Nation devrait être lancé en syndication le 26 septembre 2022. Cependant, il n'a pas encore été confirmé exactement où vous pouvez le regarder.

Étant donné que trois sociétés appartenant à Amazon sont derrière la série, nous pensons qu'elle sera diffusée sur Amazon Prime Video. Nous mettrons cet article à jour dès que nous en serons certains.

Prime Video est gratuit avec une adhésion à Amazon Prime qui coûte 12,99 $/7,99 £ par mois ou, si vous préférez, vous pouvez vous abonner à Prime Video exclusivement pour 8,99 $/5,99 £ par mois.

Il n'y a pas encore de bandes-annonces, mais nous les ajouterons ici même dès qu'elles apparaîtront.

Si vous mourrez d'envie de regarder des moments viraux de la sonnette Ring, la bonne nouvelle est qu'il existe des tonnes d'endroits déjà remplis de ce type de contenu.

Nous vous recommandons de commencer par le subreddit r/CaughtOnRing, mais il y a tout autant à trouver sur des plateformes comme TikTok et YouTube.

Écrit par Luke Baker.