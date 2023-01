Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La société technologique chinoise Hisense a annoncé une gamme de nouveaux téléviseurs Mini-LED et la technologie d'affichage ULED X au CES 2023.

Cette nouvelle technologie Hisense, baptisée ULED X, promet un contrôle intelligent du rétroéclairage, plus de 5 000 zones de gradation locales et une luminosité de pointe de 2 500 nits.

Si ULED X vous dit quelque chose, c'est bien normal. Il s'agit de la version actualisée de la technologie ULED de Hisense, qui utilise un algorithme de contrôle de la lumière de 16 bits qui, selon la société, permet une gradation plus douce et de meilleurs effets de couleur. En fait, Hisense estime que ses écrans ULED X offrent deux fois la gamme dynamique d'un téléviseur OLED tout en offrant la luminosité d'un panneau LED Quantum.

Tout cela est rendu possible par le chipset Hi-View Engine X qui alimente plus de 20 000 Mini LED dans un grand nombre de zones de gradation. Tout cela permet d'obtenir un écran d'une taille pouvant atteindre 85 pouces tout en offrant un angle de vision élargi de 30 % et moins de reflets. La technologie habituelle est incluse, bien sûr, avec Dolby Vision, Wi-Fi 6e et Freesync Premium Pro, qui ne sont que quelques-uns des termes marketing à la mode.

Hisense est très optimiste quant à ses téléviseurs ULED X et affirme qu'ils offrent " un effet waouh indéniable ". La première génération de téléviseurs ULED X s'appellera UX, mais aucun détail concret sur ce à quoi ressemblera cette gamme n'a encore été communiqué. Il est encore relativement tôt pour Hisense au CES 2023, nous pouvons donc espérer en apprendre plus tôt que tard. Sinon, le CES 2023 aura sûrement beaucoup à partager au fil des mois.

Écrit par Oliver Haslam.