Les nouveaux téléviseurs Mini LED de Hisense offrent jusqu'à 120 Hz et Google TV

(Pocket-lint) - Hisense est au CES 2022 de Las Vegas pour annoncer une nouvelle gamme de téléviseurs. Le plus gros point à retenir est qu'il opte pour la Mini LED , avec ses nouveaux téléviseurs offrant jusqu'à 2 000 nits et des fonctionnalités de jeu 4K 120 Hz à rafraîchissement élevé.

Le modèle haut de gamme est le 75 pouces U9H, qui utilise la technologie Mini LED Quantum Dot. Il comporte 1 280 zones de gradation locales à matrice complète, le double des nits (2 000) du modèle U9G précédent, et il est livré avec Google TV - comme tous les téléviseurs Hisense pour 2022. Outre le taux de rafraîchissement variable 4K 120 Hz, vous pouvez vous attendre Dolby Vision avec Dolby Vision IQ , un mode cinéaste pour des couleurs plus précises et un mode de faible latence automatique.

Il contient également un processeur mis à jour, un tuner ATSC 3.0 et une configuration de canaux audio 2.12 avec prise en charge de Dolby Atmos . Le U9H arrivera à l'été 2022 pour 3 200 $. Aucun mot encore sur les prix au Royaume-Uni.

Les deux autres ensembles à connaître sont les U8H et U7H.

Le Mini U8H alimenté par LED comprend 1 500 nits, le mode Filmmaker, Dolby Vision IQ et HDR10+ . Sinon, il est similaire au U9H, avec le taux de rafraîchissement variable 4K 120 Hz, la prise en charge Freesync et le son Dolby Atmos. L'U8H arrivera à l'été 2022. Il a un prix de départ de 1 100 $ et sera disponible dans des tailles d'écran de 55, 65 et 75 pouces.

L'U7H est un modèle à LED, mais il dispose toujours de Dolby Vision IQ, du mode Filmmaker, de HDR10+, de Freesync et de taux de rafraîchissement variables 4K 120 Hz. Il sera disponible dans les tailles de 55 à 85 pouces, à partir de 800 $, à partir de l'été 2022.

Enfin, il y a le U6H. Il s'agit d'un ensemble 60 Hz avec Dolby Vision IQ, HDR10+ et mode Filmmaker. Il commence à 580 $ et sera disponible en même temps que le reste de la gamme dans des tailles de 50 à 75 pouces.