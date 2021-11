Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Hisense a annoncé tôt ses offres du Black Friday au Royaume-Uni, avec jusquà 250 £ de réduction sur ses derniers téléviseurs 4K HDR.

Cela inclut les ensembles grand écran à partir de seulement 299 £.

Il existe des remises sur lensemble de la gamme haut de gamme Hisense A7G, par exemple, avec des modèles dans toutes les tailles décran - 43-, 50-, 55-, 58-, 65- et même 75 pouces disponibles.

Il est doté de la technologie Quantum Dot, de Dolby Vision et dun angle de vision de 178 degrés.

Hisense 55A7GQTUK avec plus de 250 £ de réduction Ce modèle A7G de 55 pouces est livré avec plus dun tiers de réduction sur le prix du Black Friday. Cest maintenant seulement 749 £ 498 £. Voir l'offre

The Hisense A6G series TVs are also available with very healthy discounts.

Available in 43-, 50- and 75-inch screen sizes, it too supports Dolby Vision, while DTS Virtual: X audio decoding presents a clearer surround sound experience by picking out dialogue against background noise. It also comes with Alexa and Google Assistant support for voice control.

The Hisense A6G series TVs are also available with very healthy discounts.

Available in 43-, 50- and 75-inch screen sizes, it too supports Dolby Vision, while DTS Virtual: X audio decoding presents a clearer surround sound experience by picking out dialogue against background noise. It also comes with Alexa and Google Assistant support for voice control.

Obtenez le Hisense 50A6GTUK pour moins de 380 £ Le 50A6GTUK est un excellent téléviseur 4K HDR de 50 pouces qui offre un meilleur rapport qualité-prix lors des premières ventes du Black Friday à seulement 399 £ 379 £. Voir l'offre

The last Hisense 4K HDR series in the sales is the A7100F.

It features built-in Alexa support, so you don't need a separate Echo device nearby. You also get DTS Studio Sound and, like its stablemates, Freeview Play so you can rewind back in the EPG to instantly catch-up with shows you've missed.

The A7100F range comes in 43-, 50- and 58-inch screen sizes.

The last Hisense 4K HDR series in the sales is the A7100F.

It features built-in Alexa support, so you don't need a separate Echo device nearby. You also get DTS Studio Sound and, like its stablemates, Freeview Play so you can rewind back in the EPG to instantly catch-up with shows you've missed.

The A7100F range comes in 43-, 50- and 58-inch screen sizes.

Hisense 43A7100FTUK disponible pour seulement 299 £ Ce 43 pouces est dun excellent rapport qualité-prix, dautant plus quil intègre Alexa et DTS Studio Sound. Le téléviseur 4K HDR est disponible dès maintenant pour seulement 349 £ 299 £. Voir l'offre

You can check out all the Hisense early Black Friday deals on Currys.co.uk.

You can check out all the Hisense early Black Friday deals on Currys.co.uk.