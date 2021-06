Hisense offre jusquà 500 £ de cashback sur une sélection de téléviseurs

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Hisense est le sponsor TV officiel de lEuro 2020 et offre actuellement jusquà 500 £ de cashback sur une sélection de téléviseurs achetés avant le 27 juillet 2021. De plus, vous bénéficiez dune garantie de deux ans.

Comme dhabitude avec les achats avec remboursement, vous devrez réclamer votre argent après avoir acheté votre téléviseur - vous pouvez le faire avant le 23 septembre.

Loffre est disponible auprès dune gamme de détaillants participants, notamment AO.com, Argos, Currys et Amazon et les modèles couverts incluent sa gamme de modèles 2021.

Hisense a récemment annoncé que sa gamme de téléviseurs 2021 était devenue disponible au Royaume-Uni, y compris lA6G de milieu de gamme disponible dans une gamme de tailles allant de 43 à 75 pouces.

Autre nouveauté, le produit phare U9GQ de 75 pouces, doté de plus de 10 000 LED sur son écran Mini-LED et doté de Quantum Dot Color, vous permettant de prendre en charge plus dun milliard de couleurs sur lécran 120 Hz compatible HDR 10+/Dolby Vision.

LOLED A9G est disponible dans les versions 55 et 65 pouces avec HDR10+ et Dolby Vision iQ ainsi que la certification IMAX Enhanced. Ensuite, le téléviseur U8GQ 4K HDR se trouve au-dessus du nouveau A7GQ et du E76GQ également avec le support Dolby Vision et Atmos. Enfin, lA4G bénéficie du son surround DTS:Virtual:X.

Le fabricant propose également ses téléviseurs à projection laser à ultra-courte focale connus sous le nom de téléviseurs laser - ils ont des tailles énormes de 88 et 100 pouces.

Hisense était également un sponsor clé de la Coupe du monde 2018 en Russie lorsquil a lancé des téléviseurs en édition spéciale et une application pour montrer les matchs en 4K HDR.

Hisense a également lancé des téléviseurs Roku en Europe au cours des deux dernières années pour compléter la gamme quil avait déjà aux États-Unis.

À propos de loffre de remboursement, Arun Bhatoye, responsable du marketing chez Hisense UK a déclaré : « Nous sommes fiers de proposer des technologies TV de pointe à des prix fantastiques, et cette offre à durée limitée est loccasion idéale pour les acheteurs de tirer encore plus de leur achat."

