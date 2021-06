Hisense propose des économies sur les téléviseurs et la technologie de la cuisine pour lEuro 2020

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Hisense est le sponsor télévisé officiel de lEuro 2020 et offre actuellement jusquà 1 000 £ de réduction sur une sélection de téléviseurs. Vous pouvez également obtenir jusquà 100 £ de remise en argent sur la technologie de la cuisine.

Hisense a également récemment annoncé que sa gamme de téléviseurs 2021 était devenue disponible au Royaume-Uni, y compris lA6G de milieu de gamme, disponible dans une gamme de tailles allant de 43 à 75 pouces.

Le produit phare U9GQ de 75 pouces dispose de plus de 10 000 LED sur lécran Mini-LED et dispose de Quantum Dot Color vous permettant de prendre en charge plus dun milliard de couleurs sur lécran 120 Hz compatible HDR 10+/Dolby Vision.

LOLED A9G est disponible dans les versions 55 et 65 pouces avec HDR10+ et Dolby Vision iQ ainsi que la certification IMAX Enhanced.

Ensuite, le téléviseur U8GQ 4K HDR se trouve au-dessus du nouveau A7GQ et du E76GQ également avec le support Dolby Vision et Atmos. Enfin, lA4G prend en charge le son surround DTS:Virtual:X.

Le fabricant propose également ses téléviseurs à projection laser à ultra-courte focale connus sous le nom de téléviseurs laser - ils ont des tailles énormes de 88 et 100 pouces.

Hisense était également un sponsor clé de la Coupe du monde 2018 en Russie lorsquil a lancé des téléviseurs en édition spéciale et une application pour montrer les matchs en 4K HDR.

Hisense a également lancé des téléviseurs Roku en Europe au cours des deux dernières années pour compléter la gamme quil avait déjà aux États-Unis.

Écrit par Dan Grabham.