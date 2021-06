La gamme de téléviseurs 2021 de Hisense est maintenant disponible au Royaume-Uni

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Hisense a annoncé que sa gamme de téléviseurs 2021 est désormais disponible au Royaume-Uni juste à temps pour le début de l Euro 2020 .

Le modèle phare est le Mini-LED U9GQ doté de plus de 10 000 LED sur lécran de 75 pouces et dispose de Quantum Dot Color qui vous permet de prendre en charge plus dun milliard de couleurs sur lécran 120 Hz compatible HDR 10+/Dolby Vision.

LOLED A9G est également remarquable dans la gamme de cette année, disponible en versions 55 et 65 pouces avec HDR10+ et Dolby Vision iQ. Il est également certifié pour IMAX Enhanced, tout comme pour les téléviseurs de certains autres fabricants comme Sony et TCL.

Plus loin dans la gamme, le U8GQ est un téléviseur HDR UHD Premium, Quantum Dot Colour, situé au-dessus du nouveau A7GQ et du E76GQ, qui prennent également en charge Quantum Dot, 4K HDR et Dolby Vision et Atmos. Ensuite, il y a lA4G avec prise en charge du son surround DTS:Virtual:X.

Enfin, le milieu de gamme A6G est disponible dans une gamme de tailles allant de 43 à 75 pouces.

Hisense propose également quelques sélections de sa gamme de téléviseurs laser de grande taille - bien quils puissent difficilement être appelés téléviseurs ordinaires. Disponibles en tailles 88 et 100 pouces, ils combinent une projection laser ultra courte focale avec un grand écran qui renvoie la lumière vers vous tout en évitant la lumière ambiante.

squirrel_widget_4956454

Écrit par Dan Grabham.