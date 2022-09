Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les Transformers ont leur propre univers cinématographique. Il comprend six films en prise de vue réelle qui ont généré plus de 4,8 milliards de dollars au box-office mondial.

La franchise Transformers est basée sur une ligne de jouets transformables à grand succès lancée par Hasbro en 1984. Elle a donné naissance à plusieurs séries animées et films, mais ce guide se concentre uniquement sur les films modernes en prises de vues réelles. Ils suivent l'histoire des jouets, des séries animées et des bandes dessinées, en se concentrant sur deux groupes de robots - les Autobots et les Decepticons - qui arrivent sur Terre après la destruction de leur planète d'origine, Cybertron.

L'univers Transformers est prêt à s'étendre une fois de plus, avec Transformers : Rise of the Beasts, qui sortira en 2023. Il mettra en vedette Ron Perlman dans le rôle d'Optimus Primal, un Transformer qui se transforme en Guerilla au lieu de se transformer en voiture. Avant de regarder le nouveau film, il est bon de se rattraper sur les précédents films Transformers. Il est important de noter qu'ils ne sont pas dans l'ordre chronologique. Le film le plus récent de la série, Bumblebee de 2018, est en fait le premier film chronologiquement.

Nous avons classé les films Transformers dans l'ordre des événements qui se produisent - plutôt que de la date de sortie. Mais si vous voulez regarder les films en fonction de leur date de sortie en salle, nous l'avons également inclus.

Comment regarder les films Transformers dans l'ordre chronologique

IL PEUT Y AVOIR DES SPOILERS CI-DESSOUS. Passez au bas de ce guide pour obtenir la version à puces, sans spoilers, en un coup d'œil.

Bumblebee (2018)

Directeur : Travis Knight

Travis Knight Scénario : Christina Hodson

Christina Hodson Avec : Hailey Steinfeld, John Cena

Hailey Steinfeld, John Cena Basé sur : Transformers de Hasbro

Transformers de Hasbro Société de production : Allspark Pictures

Allspark Pictures Distributeur : Paramount Pictures

Paramount Pictures Durée du film : 114 minutes

114 minutes Recettes : 468 millions de dollars

468 millions de dollars Où regarder en streaming : Amazon Prime Video

Le dernier film Transformers est le premier que vous devriez regarder dans la série, car il explique l'arrivée des Transformers sur Terre - et, plus précisément, il sert d'histoire d'origine pour Bumblebee. C'est le seul film de la série Transformers qui n'a pas été réalisé par Michael Bay, bien qu'il ait été producteur.

Situé en 1987, Bumblebee met en scène Hailee Steinfeld dans le rôle de Charlie, une adolescente qui doit faire face à la mort de son père. Elle découvre une Volkswagen Beetle jaune déglinguée dans une casse et apprend bientôt que la vieille voiture est en fait un Transformer jaune endommagé appelé Bumblebee (Dylan Brien).

Transformers (2007)

Directeur : Michael Bay

Michael Bay Scénario : Roberto Orci, Alex Kurtzman

Roberto Orci, Alex Kurtzman Avec : Shia LaBeouf, Megan Fox

Shia LaBeouf, Megan Fox Basé sur : Transformers de Hasbro

Société de production : DreamWorks Pictures, Hasbro

DreamWorks Pictures, Hasbro Distributeur : Paramount Pictures

Durée du film : 143 minutes

Recettes : 709 millions de dollars

millions de dollars Où regarder en streaming : Amazon Prime Video

Transformers est le premier film de la série à sortir, mais il se déroule à l'époque moderne (2007) et met en scène Shia Lebouf dans le rôle de Sam Witwicky. C'est un adolescent à la recherche de sa première voiture. Heureusement pour lui, une vieille Camaro qu'il achète est un Transformer connu sous le nom de Bumblebee, et Bumblebee aide Sam à obtenir la fille qu'il a toujours désirée. Il s'agit de Mikaela Banes, jouée par Megan Fox.

Tous les trois se retrouvent pris dans une guerre pour un objet connu sous le nom de All Spark. Les Autobots, dirigés par Optimus Prime, veulent le All Spark pour reconstruire leur planète Cybertron. Pendant ce temps, les Decepticons sont les ennemis jurés des Autobots, et ils veulent utiliser l'All Spark pour créer une nouvelle armée de transformateurs à partir des machines de la Terre afin de vaincre les Autobots.

Le premier film Transformers a été réalisé par Michael Bay. Il réalisera les quatre films Transformers suivants. Autre fait intéressant : Peter Cullen, qui a interprété Optimus Prime dans la série animée Transformers, a repris la voix d'Optimus Prime pour les films en prises de vues réelles.

Transformers : La vengeance des déchus (2009)

Directeur : Michael Bay

Michael Bay Scénario : Ehren Kruger, Roberto Orci

Ehren Kruger, Roberto Orci Avec : Shia LaBeouf, Megan Fox

Shia LaBeouf, Megan Fox Basé sur : Transformers de Hasbro

Transformers de Hasbro Société de production : DreamWorks Pictures, Hasbro

DreamWorks Pictures, Hasbro Distributeur : Paramount Pictures

Paramount Pictures Durée du film : 149 minutes

149 minutes Recettes : 836 millions de dollars

836 millions de dollars Où le regarder en streaming : Amazon Prime Video

Shia Lebouf et Megan Fox ont repris leurs rôles et sont revenus pour jouer dans la suite du film Transformers réalisé par Michael Bay. Elle se déroule deux ans après l'original. Sam a des visions depuis qu'il détient un éclat de l'All Spark dans le dernier film. Pendant ce temps, le Decepticon d'origine - le Déchu - croit que Sam pourrait ouvrir la voie à la découverte d'une toute nouvelle source d'énergie.

Transformers : Dark of the Moon (2011)

Directeur : Michael Bay

Michael Bay Scénario : Ehren Kruger

Ehren Kruger Avec : Shia LaBeouf, Josh Duhamel

Shia LaBeouf, Josh Duhamel Basé sur : Transformers par Hasbro

Transformers par Hasbro Société de production : Hasbro

Hasbro Distributeur : Paramount Pictures

Paramount Pictures Durée du film : 154 minutes

154 minutes Box-office : 1,1 milliard de dollars

1,1 milliard de dollars Où regarder en streaming : Amazon Prime Video

Dark of the Moon se déroule quatre ans après la victoire des Autobots sur les déchus. Sam Witwicky ne travaille plus avec les Autobots et a du mal à trouver du travail, tandis qu'Optimus et le reste de la bande travaillent avec le gouvernement américain pour mettre fin aux attaques des Decepticons.

Mais lorsque les Autobots apprennent qu'un vaisseau de Cybertron s'est écrasé sur la lune au début des années 1960, c'est à Sam de les avertir de la vérité (et surtout, avant que les Decepticons ne puissent lancer un assaut dévastateur sur la Terre).

Transformers : Age of Extinction (2014)

Directeur : Michael Bay

Michael Bay Scénario : Ehren Kruger

Ehren Kruger Avec : Mark Wahlberg, Stanley Tucci

Mark Wahlberg, Stanley Tucci Basé sur : Transformers par Hasbro

Transformers par Hasbro Société de production : Hasbro

Hasbro Distributeur : Paramount Pictures

Paramount Pictures Durée du film : 165 minutes

165 minutes Box-office : 1,1 milliard de dollars

1,1 milliard de dollars Où regarder en streaming : Amazon Prime Video

L'Age de l'Extinction commence avec les Transformers vivant comme des hors-la-loi, après les événements de Dark of the Moon. Optimus Prime est extrêmement endommagé et vit à Mexico, où il est découvert par Cade Yeager (Mark Wahlberg) et sa fille Tessa (Nicola Peltz).

Lorsque Cade et sa fille sont presque assassinés pour avoir aidé Optimus, ils n'ont pas d'autre choix que d'aider les Autobots à élucider un mystère qui remonte à l'extinction des dinosaures.

Transformers : The Last Knight (2017)

Directeur : Michael Bay

Michael Bay Scénario : Art Marcum

Art Marcum Avec : Mark Wahlberg, Josh Duhamel

Basé sur : Transformers par Hasbro

Société de production : Paramount Pictures, Hasbro

Paramount Pictures, Hasbro Distributeur : Paramount Pictures

Durée du film : 149 minutes

Recettes : 605 millions de dollars

millions de dollars Où regarder en streaming : Amazon Prime Video

Les films précédents ayant évoqué l'implication des Transformers dans les pyramides, l'atterrissage sur la lune et l'extinction des dinosaures, on peut se demander où va le prochain film. Eh bien, la prochaine étape est Stonehenge et la cour du Roi Arthur.

Le gouvernement américain est à la recherche des Autobots, allant jusqu'à créer un groupe de travail spécial pour les chasser. Cade Yeager en cache beaucoup dans sa casse. Bientôt, il découvre que, dans un passé lointain, un groupe de Transformers a donné à Merlin un bâton afin d'aider le roi Arthur. Ce bâton peut drainer l'énergie de la Terre via Stonehenge. Maintenant, Cade doit travailler avec les Autobots restants afin de retrouver ce bâton avant que le gouvernement ou Megatron ne le fasse.

O se situe le nouveau film Transformers dans cet ordre ?

Il y a des rumeurs selon lesquelles le prochain film se déroulera dans les années 90, alors revenez ici après sa sortie pour voir où il se situe par rapport aux autres films.

Transformers : Rise of the Beasts (2023)

Directeur : Steven Caple Jr

Steven Caple Jr Scénario : Joby Harold

Joby Harold Avec : Anthony Ramos, Dominique Fishback, Ron Perlman

Anthony Ramos, Dominique Fishback, Ron Perlman Basé sur : Transformers par Hasbro

Transformers par Hasbro Société de production : Paramount Pictures

Paramount Pictures Distributeur : Paramount Pictures

Paramount Pictures Où le regarder en streaming : Sortie prévue en 2023

Le prochain film de l'univers Transformers devrait sortir l'année prochaine, et les fans de la série Beast Wars : Transformers de la fin des années 1990 devraient être ravis. En effet, le film devrait inclure les Transformers qui se transforment en animaux au lieu de voitures et d'avions.

Cela dit, Optimus Prime et Megatron sont tous deux de retour dans le film. Ron Perlman rejoindra le casting dans le rôle d'Optimus Primal, le chef des Maximals qui se transforme en gorille.

Anthony Ramos et Dominique Fishback sont également prévus pour jouer dans le prochain film. La réalisation est confiée à Steven Caple Jr.

Version sans spoiler : Les films Transformers dans l'ordre

Les films Transformers par ordre chronologique

OK, voici la version en un coup d'œil du guide ci-dessus. Il ne contient pas de spoilers.

Bumblebee (2018)

Transformers (2007)

Transformers : Revenge of the Fallen (2009)

Transformers : Dark of the Moon (2011)

Transformers : Age of Extinction (2014)

Transformers : The Last Knight (2017)

Pas encore disponible :

Transformers : Rise of the Beasts (2023)

Films Transformers dans l'ordre des dates de sortie en salles

Voici un aperçu de tous les films classés par date de sortie au cinéma.

Transformers (2007)

Transformers : La vengeance des déchus (2009)

Transformers : Dark of the Moon (2011)

Transformers : Age of Extinction (2014)

Transformers : The Last Knight (2017)

Bumblebee (2018)

Pas encore disponible :

Transformers : Rise of the Beasts (2023)

Écrit par Maggie Tillman.