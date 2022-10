Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Pour beaucoup de gens, le téléphone est devenu le principal appareil de consommation de contenu. Cependant, certains contenus méritent d'être regardés sur un écran plus grand, et peut-être même avec un système de sonorisation percutant.

Bien sûr, de nombreuses personnes possèdent aujourd'hui des téléviseurs intelligents et de nombreux contenus sont accessibles via les applications natives du téléviseur. Mais il y a toujours quelque chose qui manque à la liste, et ce n'est presque jamais le cas avec les smartphones, qui peuvent accéder à presque tout.

Alors, comment faire pour partager du contenu de votre téléphone Android vers votre téléviseur ? Il existe une variété de méthodes, et elles sont toutes assez faciles à mettre en place, alors nous allons vous brancher.

Connexion sans fil avec un Chromecast ou une TV Android

Notre méthode préférée pour connecter les téléphones Android au grand écran est le Chromecasting. Pour ce faire, vous devez soit acheter un périphérique Google Chromecast, soit disposer d'un téléviseur avec Chromecast intégré. La plupart des téléviseurs intelligents sous Android disposent de cette fonctionnalité sans avoir besoin de matériel supplémentaire.

La bonne nouvelle est que les dongles Chromecast sont très abordables, et si vous optez pour le nouveau Chromecast avec Google TV, vous pouvez transformer n'importe quel vieux téléviseur en une télévision Android complète pour un prix raisonnable.

Si vous avez besoin de configurer un Chromecast, nous avons un guide simple que vous pouvez suivre ici. Une fois qu'il est opérationnel, tout ce que vous avez à faire est de chercher l'icône cast de forme carrée dans les applications de votre téléphone Android, la grande majorité des fournisseurs de contenu en ont une.

Lorsque vous appuyez sur l'icône cast, le contenu de l'application est diffusé sur votre téléviseur plutôt que sur votre téléphone, et vous pouvez contrôler la lecture avec votre appareil.

Si le contenu souhaité ne comporte pas de bouton de diffusion, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même le diffuser sur votre télévision. Il vous suffit de mettre votre écran en miroir.

La mise en miroir de l'écran est activée différemment selon les appareils, sur un Google Pixel, par exemple, il suffit de tirer vers le bas l'ombre des notifications/réglages et d'appuyer sur Screen Cast. Il en va de même pour les téléphones Realme, Oppo et OnePlus. Samsung fonctionne de la même manière mais s'appelle plutôt Smart View.

Si vous ne trouvez pas d'option de screencast sur votre téléphone, essayez d'ouvrir le menu des paramètres et de rechercher "Cast" car vous y trouverez souvent quelque chose.

Connexion filaire avec un adaptateur

Si le Chromecasting ne répond pas à vos besoins, vous pouvez toujours brancher les choses à l'ancienne. Cette méthode est particulièrement adaptée aux jeux mobiles, car la latence est beaucoup plus faible qu'une liaison sans fil. De plus, si vous branchez une manette sans fil, vous pouvez utiliser votre téléphone comme une Nintendo Switch.

Vous disposez d'une multitude d'options en matière d'adaptateurs, mais vous serez probablement à la recherche d'un adaptateur USB-C vers HDMI. Vous aurez ensuite besoin d'un câble HDMI pour connecter le téléviseur à l'adaptateur.

Une autre excellente option est un hub USB-C, qui peut permettre de connecter des périphériques USB supplémentaires et même de charger le téléphone lorsqu'il est connecté. Le téléphone devra prendre en charge le mode HDMI Alt pour que ces adaptateurs fonctionnent correctement.

Les anciens téléphones équipés d'un micro USB peuvent encore fonctionner, mais vous aurez besoin d'un autre adaptateur, et assurez-vous que le téléphone prend en charge MHL.

Une fois connecté, votre écran sera reflété sur le téléviseur, comme si vous faisiez du screencasting sans fil. Certains téléphones, comme ceux de Samsung par exemple, offrent une expérience de bureau de type Windows lorsqu'ils sont connectés via HDMI. Si c'est le cas, vous aurez la possibilité de choisir entre l'expérience de bureau et la diffusion en miroir de l'écran.

Streaming sans fil DLNA

Si vous ne voulez rien acheter et que vous disposez déjà d'une télévision intelligente ou d'une console de jeux, il y a de fortes chances qu'elles prennent en charge le streaming DLNA via le Wi-Fi.

Cette technologie fonctionne un peu différemment du Chromecasting, vous ne pourrez pas faire un miroir de votre écran, ni regarder du contenu protégé par DRM comme Netflix.

En revanche, vous pourrez transmettre sans fil vos photos, vos vidéos et votre musique au téléviseur, ce qui est le but recherché par de nombreuses personnes.

Le moyen le plus simple d'y parvenir est de télécharger une application de diffusion DLNA sur votre téléphone Android. Vous avez le choix entre de nombreuses options, mais les plus populaires sont AllCast, Cast to TV et LocalCast.

