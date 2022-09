Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google travaillerait sur des alternatives libres de droits à Dolby Atmos et Dolby Vision.

Sous le nom de code Project Caviar, le projet créera deux nouvelles normes multimédias - l'une pour la vidéo HDR, l'autre pour le son surround étendu.

Il a été annoncé lors d'un événement à huis clos avec des fabricants de matériel, mais Protocol a reçu une vidéo de la présentation qui a fuité. Selon cette vidéo, un chef de produit du groupe Google, Roshan Balfiga, a déclaré que l'objectif était de créer un "écosystème plus large et plus sain".

On peut penser que Google cherchera d'abord à introduire ses propres normes audiovisuelles sur YouTube, mais qu'il cherchera également à intéresser les fabricants de téléviseurs et les services de streaming à prendre en charge ses nouveaux formats. Il les séduira par l'absence de droits de licence.

Dolby fait payer ses partenaires pour utiliser Dolby Vision et Atmos dans leurs produits. Le projet Caviar pourrait donc constituer une alternative intéressante.

Cependant, il pourrait être difficile d'obtenir l'adhésion des services de streaming et des studios de cinéma. Il existe déjà trop de normes HDR pour que les fournisseurs de contenu et les consommateurs puissent s'y conformer : HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, Dolby Vision, Dolby Vision IQ et HLG ont tous été adoptés par les fabricants de téléviseurs au cours des dernières années.

Et ce n'est qu'en matière de vidéo.

Avons-nous vraiment besoin de nouvelles normes pour rendre notre kit actuel redondant une fois de plus ? C'est ce que nous allons découvrir.

Écrit par Rik Henderson.