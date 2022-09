Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Ces derniers temps, nous avons beaucoup entendu parler d'un Chromecast moins cher avec Google TV, dans l'espoir qu'il soit lancé lors du prochain événement Made by Google le 6 octobre.

Cependant, il a été lancé en douceur, sans fanfare, et est disponible dès maintenant.

Le Chromecast avec Google TV HD est répertorié sur les boutiques en ligne de Google aux États-Unis et au Royaume-Uni, au prix de 29,99 $ et 34,99 £ respectivement. Il sera également expédié assez rapidement.

Le prix est de 39,99 € en Europe centrale.

Google qualifie désormais son appareil de streaming existant de "4K", tandis que le nouveau modèle est "HD"... Ce dernier offre une résolution d'image de 1080p pour ceux qui n'ont pas besoin d'Ultra HD.

Les deux prennent cependant en charge le HDR, pour des couleurs plus réalistes et un meilleur contraste.... Ils prennent tous deux en charge Google Assistant via une télécommande vocale incluse, et peuvent contrôler de nombreux appareils domestiques intelligents. Il y a aussi la possibilité de diffuser du contenu vers eux via un smartphone, une tablette ou un PC, et vous pouvez jouer à des jeux en nuage Stadia sur l'un ou l'autre.

La seule autre différence principale est que la version HD du Chromecast avec Google TV n'est disponible qu'en blanc, tandis que l'édition 4K est également proposée en sky (bleu clair) et sunrise (orange rosé).

Contrairement aux anciens appareils Chromecast, les Chromecast avec Google TV fonctionnent comme des lecteurs multimédia sans qu'il soit nécessaire d'y diffuser du contenu au préalable. Il suffit de brancher l'un ou l'autre sur un port HDMI et c'est parti.

Écrit par Rik Henderson.