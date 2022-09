Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google dévoilera une nouvelle version de son Chromecast avec le dongle de streaming Google TV en octobre, lors de son événement Made by Google. C'est du moins ce que l'on pense actuellement, et de nombreuses rumeurs et fuites viennent étayer cette théorie.

Le Chromecast avec Google TV HD, comme on pense qu'il s'appelle, est apparu sur des sites de certification ces derniers temps, suggérant un lancement imminent, et maintenant une série de photos d'apparence officielle ont atteint le web. En outre, une fuite en ligne affirme que les détaillants américains ont même reçu des stocks du nouvel appareil.

Sur Twitter, @_snoopytech_ révèle également que l'appareil sera vendu au détail au prix de 40 dollars, soit un peu plus que les 30 dollars attendus.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Le nouveau Chromecast est presque exactement le même que le modèle 4K existant.

Le Chromecast avec Google TV (HD) est à 40 USD et déjà en stock chez de nombreux détaillants. Attendez-vous à des déballages et à des essais bientôt - SnoopyTech (@_snoopytech_) 14 septembre 2022

Tout un tas de "photos marketing" ont été postées par WinFuture qui montrent un appareil très familier.

Pour être juste, c'est un produit assez simple qui est conçu pour être caché hors du chemin de toute façon. La télécommande est la seule chose que vous verrez régulièrement et elle a l'air propre et simple.

WinFuture

En ce qui concerne les capacités du nouveau Chromecast, il est plus que probable qu'il fera tout ce que le modèle existant peut faire, à l'exception de la vidéo 4K et, éventuellement, du son Dolby Atmos. Il sera verrouillé à 1080p et 5.1, nous croyons.

Nous en aurons le cœur net lors de l'événement Made by Google du 6 octobre, sans aucun doute.

Écrit par Rik Henderson.