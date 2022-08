Amélioration des performances de Google TV

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google a apporté une mise à jour des performances à son appareil Chromecast with Google TV, tandis que les téléviseurs intelligents qui utilisent la plateforme recevront bientôt leur propre mise à jour du système.

Les améliorations comprennent des optimisations du processeur qui rendent l'expérience Google TV plus fluide. Le temps de chargement de l'écran d'accueil au démarrage a été réduit, par exemple, et la navigation dans les émissions est plus rapide.

L'onglet "Pour vous" a également été modifié, avec une navigation améliorée. L'onglet "Live" se charge également plus rapidement.

En outre, les profils des enfants ont été mieux optimisés.

Vous n'avez pas non plus besoin de mettre votre matériel à niveau, car Google TV utilise désormais moins de RAM et fonctionnera donc plus efficacement sur les appareils existants.

La gestion du stockage a également été améliorée avec cette mise à jour. Un menu "Libérer de l'espace" vous permet de vider votre cache et de désinstaller les applications que vous n'utilisez pas afin de gagner de l'espace sur votre appareil ou (lorsque la mise à jour arrivera) sur votre smart TV.

Un certain nombre d'autres ajustements et améliorations mineurs ont été apportés "sous le capot" pour améliorer encore les performances.

La mise à jour est disponible dès maintenant pour Chromecast avec Google TV. Votre appareil devrait l'avoir installée automatiquement, mais si ce n'est pas le cas, vous devez vous rendre dans les paramètres pour vous assurer que vous disposez de la dernière version.

Écrit par Rik Henderson.