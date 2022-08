Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google a remarqué l'évolution de l'utilisation des téléviseurs depuis que la pandémie nous a forcés à changer nos habitudes. Ils ne sont plus seulement destinés à la consommation de contenu, mais sont souvent utilisés pour suivre des séances d'entraînement, des vidéoconférences, etc.

La marque cherche donc à mieux adapter son service Google TV à ces nouvelles habitudes, et pour ce faire, elle va devoir demander à ses partenaires de revoir leurs spécifications à la hausse.

Le mois dernier, Google a organisé un événement pour ses partenaires à huis clos. Lors de cette réunion, la société a discuté des plans pour l'avenir d'Android TV et des appareils Google TV.

Protocol a appris ce qui a été discuté lors de cet événement, et a publié un rapport qui nous donne un aperçu de ce qui est en magasin pour notre système de divertissement de salon.

Google cherche à intégrer des fonctions de suivi de la condition physique en capturant des données en temps réel à partir d'un FitBit ou d'un appareil Wear OS, qui peuvent ensuite être affichées à l'écran.

En fait, cela devrait offrir une expérience plus accessible , semblable à celle du Peloton, où vous pouvez suivre une séance d'entraînement sur le grand écran, tout en étant capable de voir votre fréquence cardiaque, les calories brûlées, etc.

L'intégration du suivi de la condition physique sera déployée au plus tôt en 2023, selon des diapositives obtenues par Protocol.

Google étudie également les moyens d'intégrer plus étroitement les plateformes TV basées sur Android à son écosystème de maison intelligente.

Il souhaite permettre aux utilisateurs d'accéder aux commandes de la maison intelligente et de visualiser les flux des caméras de sécurité sans interrompre leur visionnage normal.

L'intégration améliorée de la maison intelligente viendra probablement après les fonctions de remise en forme et sera mise en œuvre au cours de l'année 2024.

Dans l'immédiat, cependant, Google s'efforce de permettre aux clients d'utiliser leurs enceintes Nest comme système audio sans fil pour Google TV.

À terme, cette fonctionnalité devrait également s'étendre aux systèmes audio sans fil tiers.

Enfin, Google prévoit d'ajouter la fonctionnalité d'appairage rapide à ses Pixel Buds, ce qui vous permettra de vous appairer rapidement et facilement avec votre téléviseur.

Toutes ces fonctionnalités avancées nécessitent cependant une certaine puissance de calcul supplémentaire, c'est pourquoi la marque demande aux fabricants de produits Google et Android TV d'inclure 16 Go de RAM ou plus avec leurs téléviseurs sous Android 13.

Étrangement, le propre Chromecast de Google avec Google TV ne dispose que de 8 Go de RAM, il sera donc intéressant de voir si son propre appareil prendra en charge toutes ces nouvelles fonctionnalités.

Écrit par Luke Baker.