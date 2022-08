Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Imaginez que vous puissiez obtenir des chaînes de télévision gratuites en streaming, sans avoir à télécharger d'application ou à vous inscrire à un nouveau service. Eh bien, si vous possédez un appareil Google TV, vous avez de la chance.

9to5Google a examiné la dernière version de l'application de lancement d'Android TV et a découvert que son code contient des mentions de la plateforme de streaming Google TV (anciennement appelée Android TV) gagnant des chaînes gratuites, des chaînes avec publicité et des chaînes de télévision en direct. Selon le texte, un ensemble initial de 50 chaînes sera déployé. Vous n'aurez pas besoin de télécharger une application distincte pour accéder à ces chaînes, qui sont décrites comme des "chaînes Google TV" dans l'application de lancement.

Selon la description de l'application, il devrait y avoir une variété de "nouvelles, sports, films et spectacles". La fuite comprend même un graphique montrant 30 des chaînes à venir. Ces chaînes sont les suivantes

ABC News Live

America's Test Kitchen

American Classics

The Asylum

Battery Pop

CBC News

ChiveTV

Deal or No Deal

Divorce Court

Dry Bar Comedy

FailArmy

Filmrise Free Movies

Hallmark Movies & More

C'est l'heure du spectacle à l'Apollo !

Le LOL de Kevin Hart ! Network

Love Nature

Maverick Black Cinema

MooviMex

Nature Vision

NBC News Now

Newsmax TV

Nosey

The Pet Collective

Power Nation

Reelz

Teletubbies

Today All Day

Toon Goggles

USA Today

World Poker TourWu Tang Collection TV

Xumo Crime TV

Xumo Movies

Xumo Westerns

Ces "chaînes Google TV" contiennent la gamme habituelle de chaînes gratuites diffusées sur Internet, comme ABC News Live, NBC News Now et USA Today. Mais on y trouve aussi des chaînes aléatoires, comme Divorce Court et Deal or no Deal. Personnellement, l'une des chaînes les plus intéressantes est Hallmark Movies. Cela va être amusant à l'approche des fêtes de fin d'année si Hallmark charge la chaîne avec toutes ses nouvelles émissions spéciales de Noël.

La télévision gratuite est la télévision gratuite. Google a réussi à conclure des accords avec un certain nombre de chaînes et de marques connues. Mais n'oublions pas que la plateforme TV Plus de Samsung propose plus de 200 chaînes gratuites et que la plateforme Channels de LG en propose plus de 175. De plus, bon nombre des nouvelles chaînes de Google TV sont déjà disponibles sur des plateformes de télévision en streaming concurrentes, gratuites ou bon marché, notamment Pluto TV, Philo et Sling TV.

