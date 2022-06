Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Selon les rumeurs, Google travaillerait à la mise au point d'un dongle de streaming vidéo Chromecast moins cher, dont la résolution maximale serait de 1080p. On pense qu'il s'appellera le Chromecast HD avec Google TV. Maintenant, un nouveau dépôt auprès de la Federal Communications Commission aux États-Unis, comme récemment repéré par Droid-Life, indique que Google est sur le point de lancer le dispositif.

Le dépôt étiquette l'appareil comme"Google G454V" et ne comprend pas de photos révélatrices. Au lieu de cela, il décrit l'appareil comme "sans fil" avec la prise en charge de la double bande 2,4GHz et 5GHz 802.11ac Wi-Fi plus Bluetooth LE. Il comprend également un schéma de toutes les connexions de l'appareil. Il semble qu'il se connecte directement à un écran LCD, sans câble intermédiaire, et qu'il dispose d'une télécommande sans fil et d'un écouteur Bluetooth. Le seul câble branché est un câble d'alimentation USB.

Si l'on additionne tous ces éléments, on a l'impression qu'il s'agit d'un appareil que l'on mettrait derrière un écran, ce qui signifie qu'il pourrait s'agir d'un nouveau Chromecast, voire du Chromecast moins cher dont on parle.

Tous les appareils qui passent par la FCC ne sont pas lancés, mais les fabricants ne soumettent pas de dossier pour eux avant d'être prêts à les lancer. Le Chromecast bon marché dont on parle devrait arriver cet automne.

Étant donné que l'actuel Chromecast avec Google TV offre 4K HDR pour 50 dollars, on peut se demander combien une version moins chère pourrait coûter.

Écrit par Maggie Tillman.