Chromecast avec Google TV 2 en préparation

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le dernier ajout à la gamme assez clairsemée d'options Chromecast de Google était le Chromecast avec Google TV à la fin de 2020, et à l'époque, nous étions prêts à ne pas recevoir une autre nouvelle option Chromecast pendant un certain temps.

Avance rapide d'un an et un peu, et nous ne nous sommes pas trompés - mais il pourrait y avoir quelque chose à l'horizon. 9to5Google a beaucoup entendu parler d'un projet chez Google nommé "Boreal", et ses sources ont apparemment confirmé qu'il s'agit d'une nouvelle version de Chromecast avec Google TV.

Il n'y a pas de détails sur ce qui pourrait changer sur la nouvelle version, bien que vous puissiez probablement supposer assez sûrement qu'il obtiendra un processeur plus puissant en raison du temps qui s'est écoulé depuis la sortie du dernier appareil.

Une mise à niveau claire face au client serait cependant difficile à mettre en place, car le modèle actuel offre 4K HDR et est donc probablement plus que suffisant pour les habitudes de visionnage à domicile de la plupart des gens.

Pourtant, un format qu'il ne prend pas en charge est AV1, qui pourrait être une grande partie de la prochaine version d'Android TV, c'est donc un ajout possible selon Engadget . Quoi qu'il en soit, l'appareil devrait apparemment apparaître en 2022.

Nous devrons attendre pour voir si Google fait du bruit officiel à propos d'un suivi dans un proche avenir.

Écrit par Max Freeman-Mills.