Pluto TV arrive sur Google TV avec plus de 300 chaînes de télévision gratuites en direct

(Pocket-lint) - Google TV est intégré à plus de 40 services de streaming différents, y compris certains services de télévision en direct qui, à ce jour, incluent désormais Pluto TV.

Longlet "En direct" de l écran daccueil de Google TV ne prenait initialement en charge que YouTube TV de Google. Si les utilisateurs avaient un abonnement YouTube TV actif, longlet En direct afficherait toutes les chaînes avec des liens directs vers les flux. Début 2021, Google a étendu la fonctionnalité en proposant une intégration avec Sling TV et Philo. Avec Pluto TV rejoignant la mêlée, vous pouvez désormais accéder à plus de 300 chaînes de télévision gratuites en direct.

Tout ce que vous avez à faire est de visiter longlet En direct pour voir ce qui se passe actuellement ou de consulter les recommandations de télévision en direct gratuite dans longlet Pour vous. Cette nouvelle intégration avec Pluto TV sera disponible sur tous les appareils Google TV aux États-Unis dans "les prochaines semaines".

Il arrivera donc probablement dici janvier 2022.

Le service de streaming Pluto TV fonctionne depuis de nombreuses années maintenant, en particulier aux États-Unis, où il sest développé pour inclure des centaines de chaînes de télévision en direct gratuites et de contenu à la demande. Il est entièrement gratuit, glanant du contenu auprès de partenaires et de « sources Internet ». Il existe des chaînes sur de nombreux sujets, tels que le divertissement, les films, les actualités et les sports.

Pour en savoir plus sur Pluto TV, y compris son fonctionnement, consultez le guide de Pocket-lint.

Dans le cadre de lannonce de Pluto TV, Google a également révélé que les utilisateurs de Google TV peuvent profiter de six mois de Peacock Premium, le service de streaming de NBCU , sans frais supplémentaires. Lorsque vous activez un nouveau Google TV (ou un autre appareil Android TV OS) aux États-Unis, vous obtenez Peacock Premium gratuitement.

Visitez longlet Pour vous ou Applications pour profiter de loffre. Une fois la promotion terminée, cela coûte 4,99 $ par mois, mais vous pouvez annuler à tout moment.

Vous voulez en savoir plus sur Google TV ? Voir le guide de Pocket-lint :