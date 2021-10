Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a annoncé quil mettait à jour l expérience Google TV avec de nouvelles fonctionnalités qui permettent à plusieurs personnes dun même foyer de trouver plus facilement ce quelles souhaitent spécifiquement regarder. Il ajoute des profils personnalisés, des listes de surveillance et une aide personnalisée de lassistant Google.

Google TV prenait déjà en charge la possibilité de se connecter à plusieurs comptes Google, mais seul le titulaire principal du compte pourrait accéder aux suggestions de contenu, à une liste de surveillance et à la fonctionnalité Google Assistant. Désormais, avec les profils dutilisateurs , chaque personne dun foyer peut obtenir ses propres recommandations et accéder à sa propre liste de surveillance. De plus, à lavenir, leurs réponses à lAssistant Google seront basées sur leur propre activité et leurs propres intérêts.

Dans le cadre de la nouvelle expérience sur mesure, Google introduira des cartes consultables en mode ambiant afin quun téléviseur inactif puisse afficher des informations personnalisées telles que la météo, les actualités, les statistiques sportives et même des raccourcis pour des éléments tels que des podcasts et des photos. Les applications et les informations didentification téléchargées peuvent également être utilisées sur différents profils.

Les profils seront déployés en novembre 2021 sur Chromecast avec Google TV ainsi que sur les téléviseurs Google Sony et TCL.

En plus des profils, lapplication de télécommande mobile pour Google TV, récemment lancée sur Android, arrive dans lapplication Google Home sur Android et iOS.