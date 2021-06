YouTube TV lance le module complémentaire « 4K Plus » : quest-ce qui est inclus ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - YouTube TV a discrètement introduit un nouveau package complémentaire appelé 4K Plus . Il propose deux fonctionnalités très attendues : la lecture 4K et les téléchargements hors ligne. Mais ce nest pas gratuit.

Le service de télévision en direct les regroupe sous 4K Plus, qui est disponible dès maintenant, pour 19,99 $ de plus par mois. Cela sajoute à l abonnement YouTube TV standard de 64,99 $, ce qui signifie que le coût total de votre forfait peut atteindre 85 $ si vous souhaitez regarder en 4K et télécharger du contenu pour une visualisation hors ligne. La bonne nouvelle est que Google propose un essai gratuit dun mois à 4K Plus. Et, si vous vous inscrivez tôt, vous pouvez obtenir le forfait complémentaire pour 9,99 $ par mois pour la première année.

Ainsi, dans le cadre de la promotion de lancement, vous envisagez une facture de 75 $ par mois. Une fois loffre expirée, vous bénéficierez du plein tarif, mais vous pourrez annuler.

Pourquoi voudriez-vous obtenir 4K Plus ? Eh bien, les téléchargements hors ligne sont un gros tirage. Tout ce qui est enregistré sur votre DVR cloud à partir du bouquet de chaînes de base peut être téléchargé sur lapplication mobile de YouTube TV, et il ne devrait y avoir aucune restriction de chaîne ou de contenu non plus. En ce qui concerne le contenu 4K, il existe actuellement une large sélection, mais Google affirme également que les abonnés 4K Plus peuvent « regarder les grands événements sportifs cet été en 4K, ainsi que du contenu en direct de réseaux comme NBC, des sports comme le football universitaire et le basket-ball plus tard cette année. ".

Plus de contenu à la demande haute résolution provient également de FX, Discovery Networks, Tastemade, etc. Vous pouvez rechercher « 4K » pour voir tous les programmes 4K.

Il y a un autre avantage à 4K Plus : des flux simultanés « illimités » pour tous les appareils de votre réseau Wi-Fi domestique. Il se limite généralement à trois flux.

Enfin, parallèlement au lancement de 4K Plus, Google a promis que YouTube TV prendrait en charge le son surround Dolby 5.1. Il sera bientôt déployé pour « sélectionner des appareils ».

Écrit par Maggie Tillman.