(Pocket-lint) - Roku a récemment supprimé la chaîne YouTube TV de sa liste, empêchant les utilisateurs de la télécharger sils ne lont pas déjà fait. Maintenant, Google a développé une solution de contournement sournoise: il ajoute un raccourci vers son service YouTube TV directement à partir de lapplication YouTube principale.

Les utilisateurs de lapplication YouTube commenceront à voir une option «Accéder à YouTube TV» dans lapplication YouTube principale dans les prochains jours. Lorsquils le sélectionnent, ils seront redirigés vers linterface standard de YouTube TV. Fait intéressant, cette option arrive en premier sur les appareils Roku, suivie par les autres plates-formes.

Notez que les utilisateurs ne peuvent pas sinscrire à YouTube TV via lapplication YouTube pour le moment. ils ne peuvent accéder au service et regarder le contenu que depuis lapplication.

Google a publié un article de blog le 7 mai 2021 pour annoncer le changement et confirmer quil «travaillait toujours pour parvenir à un accord avec Roku». Il a également déclaré quil essayait de faire en sorte que Roku réponde à ses «exigences techniques» - preuve que lentreprise est insistant pour que les fabricants dappareils adoptent la prise en charge du décodage AV1.

Roku a déclaré quil pensait que les exigences de Google étaient déraisonnables et entraîneraient des prix plus élevés pour ses appareils de diffusion en continu.

Il a déclaré vendredi à plusieurs médias que Google était "un monopole incontrôlé qui sefforçait décraser la concurrence loyale et de nuire au choix des consommateurs" et a critiqué la décision de Google doffrir laccès à YouTube TV via lapplication YouTube. les pratiques".

YouTube TV coûte 64,99 $ par mois et permet jusquà trois flux simultanés au sein dun foyer. Cest différent de YouTube, le service vidéo gratuit qui compte plus de deux milliards dutilisateurs par mois. YouTube TV noffre pas de forfaits de chaînes supplémentaires, bien quil comporte une poignée de modules complémentaires à chaîne unique tels que Showtime, Epix et HBO Max. Outre Roku, il fonctionne avec Apple TV, Android TV, Chromecast, Fire TV et la plupart des téléviseurs, téléphones et tablettes intelligents.

Écrit par Maggie Tillman.