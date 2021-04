Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La dernière mise à jour de Chromecast avec Google TV offrira aux utilisateurs un meilleur contrôle sur la lecture et offrira des améliorations aux problèmes Wi-Fi, HDMI et Bluetooth.

La mise à niveau davril de la plate-forme de streaming est mise en vedette par ce que Google décrit comme des `` contrôles vidéo avancés , qui permettent à lobservateur de bricoler avec les paramètres HDR et de couleur. Les nouveaux formats sont disponibles sous «Affichage et son», et sont désormais également associés par des informations de résolution et de taux de rafraîchissement.

Google a également introduit quelques ajustements HDMI. Les utilisateurs ont maintenant le choix de laisser HDMI-CEC allumer / éteindre uniquement la télévision, tandis quune correction de bogue peut aider Chromecast avec Google TV à détecter les paramètres daffichage optimaux lorsquil est connecté via une prise HDMI.

Les corrections de bogues liées à la connectivité figurent également dans la nouvelle mise à jour. Pour ceux qui utilisent le système via Wi-Fi, Google indique quil a été amélioré pour fonctionner plus facilement avec les réseaux 5Ghz et maillés. Lors de la réception audio via Bluetooth, la mise à jour devrait également stabiliser tout bégaiement.

La mise à jour de 166 Mo devrait être déployée auprès des utilisateurs au cours des prochains jours et semaines dans différentes régions, bien quelle puisse également être installée manuellement via les menus. Pour ce faire, cliquez simplement sur le profil dans le coin supérieur droit avant de vous diriger vers Paramètres> Système> À propos de> Mise à jour du système .

Naturellement, cela fait suite aux améliorations précédentes du Chromecast avec la plate-forme Google TV, qui sont arrivées en février. Cette prise en charge améliorée des résolutions 4K, du Dolby Audio pour Atmos et du passthrough Digital Plus, et a également réduit les chances que les utilisateurs doivent passer par lécran de récupération Android.

Il sagit également de la deuxième grande mise à niveau de la plate-forme en autant de jours, après que la prise en charge de HDR10 + pour Chromecast avec Google TV ait également reçu le feu vert. Ainsi, bien que Google ait été un peu en retard à la fête de la plate-forme de streaming, des mises à jour cohérentes comme celles-ci montrent quil sest engagé à suivre ses rivaux.

Écrit par Conor Allison.