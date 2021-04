Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google supprime lapplication Google Play Films et TV dune tonne dappareils de streaming et de téléviseurs. Plus précisément, il sera réduit pour les téléviseurs intelligents Samsung , LG et Vizio, ainsi que pour les appareils Roku le 15 juin 2021. Cela signifie que vous ne pourrez pas y accéder ni lutiliser pour louer et acheter des films.

À lavenir, vous devrez utiliser l application YouTube pour regarder le contenu que vous avez déjà acheté. Les crédits Google Play associés à votre compte seront également disponibles sur YouTube pour vous permettre dacheter de nouveaux films et émissions de télévision. Cependant, votre liste de surveillance ne sera pas transférée et le partage familial est limité. Google a une page dassistance détaillant tous les changements ici . Il a en fait annoncé que lapplication Google Play Films et TV serait abandonnée pour certains appareils le mois dernier, mais cela commence seulement à être remarqué.

Apparemment, Google prévoit de fusionner lapplication avec son nouveau logiciel Google TV annoncé lannée dernière. Google TV apporte une nouvelle interface pour Android TV, et il est alimenté par lapprentissage automatique de Google, Google Assistant et le Google Knowledge Graph. Il ne remplace pas Android TV. Il sagit dune couche logicielle, ou interface, fonctionnant sur Android TV, le système dexploitation à part entière de Google pour les décodeurs, les appareils de diffusion en continu et les téléviseurs intelligents. Vous pouvez en savoir plus sur Google TV dans notre guide ici.

Pour être clair, pour linstant, lapplication Google Play Films et TV est toujours disponible au téléchargement sur les appareils Android et iOS.





Écrit par Maggie Tillman.