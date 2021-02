Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les propriétaires dAndroid TV auront bientôt une nouvelle interface à explorer, avec Google déployant une mise à jour logicielle qui vise à faciliter la recherche de contenu.

Les changements toucheront dabord les États-Unis, lAustralie, le Canada, la France et lAllemagne, dautres suivront au cours des prochaines semaines, et ajoutera trois nouveaux onglets à linterface utilisateur - Accueil, Découvrir et Applications.

Lexpérience suit de près ce que nous avons vu de Google TV , qui est essentiellement la nouvelle couche logicielle qui sexécute au-dessus dAndroid TV sur les appareils de streaming et les téléviseurs intelligents. Cest notamment le cas dans le nouvel onglet Découvrir, où les utilisateurs pourront désormais trouver des films et des émissions de télévision qui leur sont à la mode ou qui leur sont personnellement recommandés.

Lécran daccueil, quant à lui, agira de manière assez similaire au fonctionnement de lécran daccueil précédent dAndroid TV, et lécran des applications fournira, comme vous pouvez vous y attendre, un endroit pour vous permettre de voir les applications installées et un lien vers le Google Play Store. .

Malheureusement, il semble quune chose qui na pas réussi avec la mise à jour est la `` liste de surveillance de Google TV, qui vous permet de mettre en file dattente différentes émissions pour une visualisation ultérieure.

Quoi quil en soit, la mise à jour est intrigante. Google a déclaré dans le passé quil chercherait à intégrer le matériel dAndroid TV à linterface de Google TV, et il semble que ce que nous voyons ici, ce sont des fonctionnalités transférées afin de fournir un peu de transition jusquà ce processus. est complet. Cela a également du sens si lon considère que tous les téléviseurs ou décodeurs ne seront pas non plus mis à jour vers lexpérience complète de Google TV.

Écrit par Conor Allison.