Google TV obtient son expansion promise avec les lancements de Sony et TCL TV

(Pocket-lint) - Lorsque Google TV a été annoncé en septembre 2020, il a été promis de voir de nouveaux appareils utiliser Google TV en 2021. Au CES 2021 - qui se déroule comme un événement numérique - nous avons vu le lancement de nouveaux téléviseurs qui proposeront Google TV.

La nouvelle expérience télévisuelle de Google - et soyons clairs que Google considère cela comme une expérience plutôt quune plate-forme - a été lancée pour la première fois sur le Chromecast avec Google TV . Cest un appareil que nous aimons: il offre un accès à presque tous les services de streaming que vous souhaitez, il est facilement consultable par la voix grâce à lintégration de Google Assistant, et il offre également des compétences Chromecast.

En tant que périphérique de diffusion en continu, Google TV présente des avantages évidents, il sera donc intéressant de passer à linterface utilisateur du téléviseur pour voir exactement comment tout cela sintégrera. Les défis sont plus importants, en particulier si des personnes connectent également des appareils tiers à ces téléviseurs, bien que Google TV puisse intégrer "Live TV" dans un onglet à côté des films, des émissions, des applications et dautres sections.

Sony a été confirmé comme une marque qui adopterait Google TV lors de cette annonce originale en septembre, mais il a maintenant été révélé que les téléviseurs Bravia XR offriraient lexpérience Google.

Les nouveaux téléviseurs phares de Sony dans la série Bravia XR comprennent les nouveaux téléviseurs Master Series, les Z9J et A90J, les A80J OLED, les X95J et X90J. Cela couvre les modèles 8K et 4K avec une variété de technologies décran, il y a le support HDMI 2.1, le mode calibré Netflix et le mode amélioré IMAX, dans une gamme complète de tailles.

Nous ne savons pas encore si dautres téléviseurs proposeront Google TV dans dautres catégories de Sony.

Sony nest pas la seule entreprise à proposer Google TV, car TCL a également annoncé quelle proposerait une série Google TV en 2021. Là encore, il existe une gamme complète doptions de technologie daffichage, y compris les modèles 8K, Mini-LED et QLED.

TCL dit que ces téléviseurs seront initialement disponibles aux États-Unis, mais quils arriveront également dans dautres régions du monde.

Nous ne savons pas si dautres fabricants suivront, Philips est un grand utilisateur dAndroid TV, mais nous ne nous attendons pas à ce que la société annonce ses téléviseurs 2021 avant plus tard en janvier.

Google TV vise à organiser et recommander du contenu pour vous, en prenant tous les services de streaming que vous utilisez et en permettant un accès facile afin que vous puissiez reprendre la lecture ou découvrir du contenu lié à ce que vous avez regardé dans le passé. Il offre une interface utilisateur fraîche et propre, et pour le Chromecast, une excellente télécommande qui permet de passer très facilement et daccéder à tout.

