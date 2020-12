Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le dernier appareil de streaming Chromecast de Google , le Chromecast avec Google TV , proposera enfin lapplication Apple TV à partir de début 2021.

Google a annoncé la nouvelle dans un article de blog le 16 décembre 2020, disant: "Vous pourrez voir Apple Originals dans vos recommandations personnalisées et vos résultats de recherche, ce qui vous permettra de trouver encore plus facilement vos émissions et films préférés. Et vous être en mesure de les enregistrer dans votre liste de surveillance pour les rattraper plus tard. "

Lapplication Apple TV permettra non seulement aux abonnés de regarder des émissions, des films et des documentaires originaux dApple TV +, qui seront intégrés au système de contenu de Google TV, afin que le logiciel puisse les recommander, mais il vous donnera également accès à votre bibliothèque iTunes achetée de Émissions de télévision et films. Vous pouvez également accéder aux chaînes Apple TV auxquelles vous êtes déjà abonné - lapplication fonctionne essentiellement comme elle le fait sur toute autre plate-forme de diffusion multimédia en continu, de Roku à Amazon.

Google na pas annoncé de date de sortie exacte pour lapplication Apple TV, mais elle devrait arriver dans quelques mois et également être déployée sur les appareils fonctionnant sous Android TV.

Écrit par Maggie Tillman.