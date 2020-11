Chromecast pourra utiliser les appareils Nest Audio comme système de cinéma maison

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a confirmé quil travaillait pour intégrer Chromecast et Nest Audio , ce qui signifie que vous pourrez utiliser votre appareil Nest pour fournir laudio de tout ce que vous regardez via votre Chromecast sur votre téléviseur .

Une rumeur faisant état dune telle intégration a circulé récemment et Google a confirmé quil travaillait sur une solution au Wall Street Journal, comme le rapporte Android Central.

Chromecast et Nest, ou les appareils Google Home plus anciens, disposent déjà dun lien, vous permettant de contrôler Chromecast avec la voix de votre appareil doté de lAssistant Google, mais la future fonctionnalité semble plus utile. Le fait de pouvoir acheminer la bande son via votre Nest Audio vous donnera plus de flexibilité pour regarder des émissions sur votre téléviseur.

Cela devrait signifier quavec quelques haut-parleurs Nest Audio, vous pouvez augmenter considérablement le son de votre téléviseur, avec la mise en garde que cela ne fonctionnera que lorsque vous diffusez du contenu à partir de votre Chromecast. Cest bien lorsque vous regardez Netflix, mais que faire si vous faites quelque chose qui nest pas diffusé? Et si vous jouez sur votre nouvelle Xbox Series X?

Amazon propose un service similaire avec le Fire TV Stick , vous permettant de connecter des haut-parleurs Echo afin davoir une configuration plus dynamique, ce que vous pouvez également organiser avec HomePod et Apple TV.

La question est de savoir si cest vraiment la solution que vous souhaitez. Si votre téléviseur ne sonne pas bien, alors obtenir une barre de son compacte pourrait être une meilleure solution que de créer un système ad hoc qui ne fonctionne quavec certains contenus.

Cest là quun appareil comme le Roku Streambar pourrait entrer, offrant à la fois les compétences de streaming et une barre de son assez performante, idéale pour une petite pièce et une mise à niveau facile de la télévision.

Écrit par Chris Hall.